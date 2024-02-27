Минобороны России подтвердило уничтожение танка Abrams в ДНР

Министерство обороны России подтвердило уничтожение американского танка Abrams ВСУ на Авдеевском направлении.

На этом участке фронта в результате действий подразделения группировки войск «Центр» противник потерял до 485 военнослужащих и два танка, в том числе Abrams производства США.

Также уничтожены три боевые машины пехоты, в том числе Bradley.

Ранее Военная хроника рассказала о первом уничтоженном американском M1 Abrams в зоне СВО. Позднее было опубликовано фото уничтоженного танка. По имеющимся данным, танк был уничтожен «Ланцетом».

Как сообщили в госкорпорации «Ростех», миф о неуязвимости танка был наглядно развеян.