«Ростех»: уничтожение танка Abrams в зоне СВО развеяло миф о его неуязвимости

Подразделения Вооружённых сил России впервые за время проведения спецоперации на Украине уничтожили американский танк M1 Abrams. Как сообщили ТАСС в госкорпорации «Ростех», миф о его неуязвимости был наглядно развеян.

Об уничтожении в зоне СВО первого танка M1 Abrams стало известно 26 февраля. По предварительным данным, он был поражён российским беспилотным летательным аппаратом «Ланцет».

«Наглядно развеян очередной миф, чуда не случилось», — отреагировали на произошедшее в «Ростехе».

Ранее об уничтожении Abrams высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, эти танки будут гореть так же, как и другие.