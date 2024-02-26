«Ростех»: уничтожение танка Abrams в зоне СВО развеяло миф о его неуязвимости
- РИА Новости
Об уничтожении в зоне СВО первого танка M1 Abrams стало известно 26 февраля. По предварительным данным, он был поражён российским беспилотным летательным аппаратом «Ланцет».
«Наглядно развеян очередной миф, чуда не случилось», — отреагировали на произошедшее в «Ростехе».
Ранее об уничтожении Abrams высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, эти танки будут гореть так же, как и другие.