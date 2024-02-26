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Песков: танки Abrams будут гореть так же, как и другие

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя видео с горящим M1 Abrams, заявил, что данные американские танки будут гореть так же, как и другие.
Песков: танки Abrams будут гореть так же, как и другие
  • РИА Новости

Об этом он сказал в беседе с ТАСС.

«С самого начала наши бойцы сказали, что эти танки будут гореть так же, как и другие», — указал Песков.

Вместе с этим он добавил, что это ежедневная, планомерная, профессиональная и самоотверженная работа российских военнослужащих, которые «демилитаризируют Украину и делают это ежедневно».

Ранее Военная хроника рассказала о первом уничтоженном американском M1 Abrams в зоне СВО. Позднее было опубликовано фото уничтоженного танка.

По имеющимся данным, танк был уничтожен «Ланцетом».

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