Песков: танки Abrams будут гореть так же, как и другие
- РИА Новости
Об этом он сказал в беседе с ТАСС.
«С самого начала наши бойцы сказали, что эти танки будут гореть так же, как и другие», — указал Песков.
Вместе с этим он добавил, что это ежедневная, планомерная, профессиональная и самоотверженная работа российских военнослужащих, которые «демилитаризируют Украину и делают это ежедневно».
Ранее Военная хроника рассказала о первом уничтоженном американском M1 Abrams в зоне СВО. Позднее было опубликовано фото уничтоженного танка.
По имеющимся данным, танк был уничтожен «Ланцетом».