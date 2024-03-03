ТАСС: танк Abrams в ДНР был поражён FPV-дронами «Упырь»

Бойцы с передовой сообщили, что очередной танк Abrams, принадлежащий ВСУ, был поражён в ДНР FPV-дроном «Упырь», сообщили ТАСС на предприятии, которое производит этот вид вооружений.

«Буквально только что передали бойцы, что теперь на счету и нашего дрона есть танк Abrams», — сказали агентству.

Как сообщил собеседник, «30-я бригада пехоты помогла сбить ему гусеницу, а затем было два попадания «Упырями».

После первого — возгорания не произошло, но оно произошло после второго. Применялся боеприпас ПГ-7В», — сообщил производитель.

3 марта Военная хроника сообщила, что на Авдеевском направлении, вероятно, уничтожен ещё один принадлежащий ВСУ танк M1 Abrams. Пока эти сообщения официально не подтверждены.

Помимо танка M1 Abrams, ВСУ потеряли в ДНР инженерную машину разграждения M1150 ABV, созданную на базе этого же танка, сообщила Военная хроника.