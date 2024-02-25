«Существенный потенциал для развития»: в Вооружённых силах РФ созданы подразделения применения БПЛА

Штатные подразделения применения беспилотников созданы в соединениях и частях Вооружённых сил России, сообщили в Минобороны. Об их формировании было доложено министру обороны РФ Сергею Шойгу во время его инспекции группировки войск «Центр» в зоне спецоперации. Глава оборонного ведомства заявил, что в войска запланирована поставка беспилотников, которые управляются с использованием технологий искусственного интеллекта. В ближайшей перспективе роль беспилотной авиации в российской армии будет возрастать и ей будет делегирован более широкий спектр задач, считают военные эксперты.

В подразделениях Вооружённых сил РФ созданы штатные структуры, специализирующиеся на применении беспилотников, о чём было доложено главе Минобороны РФ Сергею Шойгу во время его инспекции группировки войск «Центр» в зоне спецоперации.

«Командующий группировкой Андрей Мордвичев доложил, что в соответствии с указаниями министра обороны РФ в соединениях и частях созданы штатные подразделения применения беспилотных летательных аппаратов, на вооружении которых стоят как разведывательные, так и ударные беспилотники», — говорится в пресс-релизе МО.

В свою очередь, Сергей Шойгу отметил роль беспилотников в ходе проведения СВО и заявил, что в ближайшее время в войска планируется поставка БПЛА, в управлении которых применяются технологии искусственного интеллекта для повышения их эффективности. «Мы подошли к этому. Это становится довольно серьёзным оружием», — констатировал Шойгу.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу инспектирует группировку войск «Центр» в зоне спецоперации

РИА Новости

© Пресс-служба Минобороны РФ

В общении с министром обороны Андрей Мордвичев подчеркнул, что эффективность применения БПЛА российскими военными в зоне спецоперации продолжает возрастать.

«Только за последние две недели февраля ударными беспилотниками на Авдеевском направлении было уничтожено более 700 различных целей противника, в том числе бронетехника, артиллерийские системы, радиолокационные средства, а также живая сила противника», — отметили в МО.

Там добавили, что в ходе освобождения Авдеевки очень хорошо зарекомендовал себя комплекс разведывательных беспилотников «Орлан-30».

Ключевая потребность

Важность и растущая роль беспилотной авиации для Вооружённых сил РФ неоднократно подчёркивалась на высшем уровне. В конце 2022 года Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны потребовал обеспечить БПЛА все боевые подразделения.

«Опыт специальной военной операции показал, что использование беспилотников стало практически повсеместным и такой арсенал средств должен быть в боевых отделениях, во взводах, в ротах, батальонах. Цель должна засекаться максимально быстро, а информация передаваться для нанесения удара в режиме реального времени. Беспилотные аппараты должны быть увязаны между собой, интегрированы в единую разведывательную сеть, обладать защищёнными каналами связи со штабами и с командирами», — подчёркивал российский лидер.

Военнослужащий ВС РФ проходит обучение на оператора БПЛА в зоне проведения СВО

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© Евгений Биятов

Тогда же президент отметил, что Россия располагает всеми необходимыми возможностями для интеграции в беспилотники технологий искусственного интеллекта.

«У нас есть хороший опыт разработки уникальных подводных беспилотных аппаратов, и знаю, что промышленность располагает всеми возможностями для создания широкой линейки воздушных и наземных беспилотных аппаратов с самыми лучшими и высокими тактико-техническими характеристиками, включая элементы искусственного интеллекта», — сказал президент.

20 февраля 2024 года Сергей Шойгу в интервью ТАСС отметил, что сейчас производство беспилотников в России исчисляется тысячами в день.

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«Очень много появилось нового оружия. Посмотрите, за последние восемь-девять месяцев какой гигантский шаг сделан в беспилотной авиации: сегодня у нас применение FPV-дронов исчисляется сотнями в сутки, а производство — тысячами в сутки. Это работа, которая требует постоянного и постоянного совершенствования. Дальше — искусственный интеллект, (идёт. — RT) круглосуточная работа, и это говорит о многом», — сказал глава Минобороны.

В свою очередь, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, обсуждая с представителями российских СМИ спецоперацию, сообщил, что оборонно-промышленный комплекс страны за полтора года добился паритета по беспилотникам в зоне СВО.

«Отдельная тема — это беспилотные летательные средства. У нас до начала СВО, действительно, этот компонент не был хорошо развит. Но, к чести ОПК, надо признать, что за последние буквально полтора года этот разрыв был преодолён», — подчеркнул замглавы Совбеза.

Медведев добавил, что сейчас российские беспилотники действуют во всех сегментах: начиная от больших машин и заканчивая барражирующими боеприпасами — «разовыми беспилотниками, которые выполняют отдельную задачу, уничтожают объект и исчезают». Он подчеркнул, что производство различных типов БПЛА поставлено на поток.

«Поэтому я могу лишь сказать, что наш ОПК выдержал проверку специальной военной операцией, и могу поблагодарить всех, кто трудится в этом комплексе. Это на самом деле энтузиасты своего дела, настоящие патриоты», — резюмировал Медведев.

От Сирии до Украины

Создание в ВС РФ штатных подразделений по применению дронов отражает тенденции повышения роли БПЛА в военных действиях, отметил в разговоре с RT главный редактор профильного издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.

«Мы наблюдаем это на протяжении двух лет проведения спецоперации на Украине, но этот процесс начался раньше — ещё во время участия российских сил в операции в Сирии. Постоянно увеличивается количество БПЛА, и растёт их номенклатура на военной службе. В войсках появляются новые специальности операторов беспилотников. Конечно, это требует организационных и штатных изменений, в том числе и создания таких новых подразделений», — пояснил эксперт.

Решения по интеграции БПЛА в войска через создание новых подразделений принимаются на основе опыта наших военных в СВО, добавил Федутинов.

«Идёт внимательное изучение идей, которые приходят с мест, где наиболее активно применяются беспилотники. Как удобнее организовать работу, включать ли специалистов, работающих с беспилотниками, в состав каких-то других подразделений или делать отдельные подразделения», — подчеркнул собеседник RT.

По его мнению, в ближайшем будущем роль беспилотной авиации будет продолжать расти: и БПЛА, и их операторам будет делегировано всё большее количество задач.

«Это не только разведка, но и применение в ударных задачах. Также в перспективе появится логистика доставки грузов, в том числе на передовую. Поэтому действительно доля задач, которые решаются беспилотниками, будет увеличиваться», — сказал эксперт.

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Эффективность БПЛА будет возрастать по мере внедрения технологий искусственного интеллекта в различные аспекты их работы, считает Федутинов.

«Уже сейчас такие технологии внедряются в практику применения беспилотников. Это автоматическое распознавание целей и задачи по навигации, которые разрешаются не только посредством корректировки на основе спутниковых данных, но и за счёт алгоритмического анализа поверхности. Здесь имеется существенный потенциал для развития», — заметил специалист.

Беспилотники являются частью комплексных средств подавления противника, и по мере интеграции в системы БПЛА технологий искусственного интеллекта и системных алгоритмов они будут получать всё больше новых возможностей, сказал в разговоре с RT полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Например, при запуске роя беспилотников искусственный интеллект в системе управления может распределять БПЛА по разным целям. Такие технологии уже применяются в некоторых российских системах вооружений, и их использование в беспилотной авиации — это лишь вопрос времени. С помощью алгоритмов одни БПЛА будут контролировать ситуацию на поле боя, другие — наносить удары, передавать координаты целей артиллерийским орудиям. Искусственный интеллект поможет в этом и сделает беспилотную авиацию ещё более эффективной», — заключил собеседник RT.