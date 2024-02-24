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Шойгу: в ВС России скоро поставят беспилотники, управляемые с помощью ИИ

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Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу сообщил, что в скором времени в Вооружённые силы России поставят беспилотники, управляемые с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Шойгу указал на важную роль беспилотников в ходе специальной военной операции.

«Он добавил, что в войска спланирована поставка беспилотников, управление которыми осуществляется с использованием технологий искусственного интеллекта», — говорится в сообщении Минобороны.

По словам министра, это позволит увеличить эффективность применения беспилотников. 

Сергей Шойгу в зоне спецоперации заслушал доклады группировки «Центр» о характере действий украинских войск.

Министр поручил дополнительно усилить группировку «Центр» средствами радиоэлектронной борьбы.

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