Шойгу: в ВС России скоро поставят беспилотники, управляемые с помощью ИИ

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу сообщил, что в скором времени в Вооружённые силы России поставят беспилотники, управляемые с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Шойгу указал на важную роль беспилотников в ходе специальной военной операции. «Он добавил, что в войска спланирована поставка беспилотников, управление которыми осуществляется с использованием технологий искусственного интеллекта», — говорится в сообщении Минобороны. По словам министра, это позволит увеличить эффективность применения беспилотников. Сергей Шойгу в зоне спецоперации заслушал доклады группировки «Центр» о характере действий украинских войск. Министр поручил дополнительно усилить группировку «Центр» средствами радиоэлектронной борьбы.