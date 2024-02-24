Шойгу: в ВС России скоро поставят беспилотники, управляемые с помощью ИИ
Шойгу указал на важную роль беспилотников в ходе специальной военной операции.
«Он добавил, что в войска спланирована поставка беспилотников, управление которыми осуществляется с использованием технологий искусственного интеллекта», — говорится в сообщении Минобороны.
По словам министра, это позволит увеличить эффективность применения беспилотников.
Сергей Шойгу в зоне спецоперации заслушал доклады группировки «Центр» о характере действий украинских войск.
Министр поручил дополнительно усилить группировку «Центр» средствами радиоэлектронной борьбы.