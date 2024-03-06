«Уникальные конструкторские решения»: как в России совершенствуются средства борьбы с FPV-дронами

В России запущено серийное производство нового комплекса борьбы с FPV-дронами под наименованием «Гроза.04.К». Об этом сообщает «Ростех». Изделие прошло все необходимые испытания и подтвердило заявленные разработчиком характеристики. Ранее входящий в госкорпорацию НИИ «Вектор» создал несколько модификаций антидронового комплекса «Серп», способного глушить управление и навигацию БПЛА на дальности до 5 км. По словам экспертов, российская промышленность добилась существенных успехов в развитии средств противодействия FPV-дронам.

Научно-производственное объединение «Квант» (Великий Новгород) запустило серийное производство нового комплекса борьбы с FPV-дронами под наименованием «Гроза.04.К». Об этом сообщает пресс-служба «Ростеха».

«Первая партия уже направлена в войска. Разработка новгородского научно-производственного предприятия «Квант» (входит в КРЭТ) прошла все необходимые проверки и испытания, в ходе которых подтвердила свои технические характеристики и высокую эффективность в борьбе с FPV-дронами», — говорится на сайте госкорпорации.

Разработка комплекса «Гроза.04.К» началась в августе прошлого года. Как рассказал генеральный директор НПО «Квант» Андрей Кондрашов, в изделии применены «уникальные конструкторские решения».

Как отмечают в пресс-службе «Ростеха», современные FPV-дроны представляют большую опасность для военнослужащих. Данный класс БПЛА используется для радиотехнической и оптоэлектронной разведки, а также для отвлечения радиолокационных средств и ракетных комплексов во время воздушной атаки.

«FPV-дроны могут оснащаться специальными средствами для подвеса боеприпасов. Беспилотники используют защищённые каналы связи и устойчивы к воздействию средств радиоэлектронной борьбы», — подчеркнули в «Ростехе».

Ранее входящий в госкорпорацию НИИ «Вектор» разработал несколько модификаций антидронового комплекса «Серп». Система способна бороться с роем БПЛА, в том числе с FPV-беспилотниками.

Так, модификация «Серп-ВС6» может противодействовать дронам на дальности до 5 км в условиях прямой радиовидимости и глушить несколько аппаратов одновременно, даже если они летят с разных сторон.

Вместе с этим комплексом используется аппаратура радиомониторинга. Она пеленгует сигналы управления БПЛА и идентифицирует их. При этом оборудование остаётся невидимым для средств радиотехнической разведки, так как работает в пассивном режиме.

«Аппаратура может работать по азимутальным секторам 90 градусов. Это позволяет безопасно использовать собственные БПЛА для мониторинга территории. Для защиты протяжённых объектов возможно объединить несколько «Серпов» в единый комплекс», — рассказали в «Ростехе».

Также НИИ «Вектор» выпускает модификацию «Серп-ВС5». В рабочем состоянии комплекс разрывает канал управления беспилотником, выводит из строя его навигационное оборудование, дезориентирует дрон в пространстве и срывает выполнение полётного задания.

«Серьёзная угроза»

Как заявил в комментарии RT руководитель Международного учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев, вопросами борьбы с FPV-дронами занято большое количество российских предприятий. Усилия отечественных инженеров направлены на защиту стратегически важных объектов от возможных диверсий, а также на обеспечение передовых подразделений ВС РФ.

«FPV-дроны превратились в очень серьёзную угрозу, особенно для личного состава, военной техники и транспорта. Для противодействия им в основном используются средства радиоэлектронной борьбы. Они подавляют каналы управления, видеоконтроля и глушат навигацию. Данные изделия сейчас выпускают как крупные госкорпорации, так и частные предприятия. Но прежде всего промышленность нашей страны работает на нужды бойцов СВО», — сказал Кондратьев.

По словам эксперта, приоритетное внимание уделяется защите танков. Согласно открытым данным, для противодействия FPV-дронам используются комплексы «Волнорез», «Сания» и «Тритон».

По информации Минобороны, «Волнорез» устанавливается на танки Т-80БВМ. Устройство представляет собой модульное малогабаритное средство РЭБ, которое подавляет сигнал управления БПЛА в радиусе до 600 м.

Комплекс состоит из ударопрочного корпуса, антенны, которая создаёт помехи, и магнитного основания. Каждый модуль «Волнореза» соответствует своему диапазону подавления и является независимой единицей. Масса одного изделия — 13 кг, длина — 48,4 см, высота — 20,2 см, мощность излучения — 30 Вт.

Как сообщается на сайте разработчика, комплекс монтируется на разные типы техники: бронеавтомобили, танки, транспортные средства, тяжёлые огнемётные системы, БТР. Дополнительно «Волнорез» может быть оснащён автоматическим определителем БПЛА.

Ещё одно малогабаритное средство борьбы с FPV-дронами — «Сания» разработки петербургской компании 3MX. Данное средство РЭБ способно обнаруживать беспилотники на дальности до 1,5 км и выводить их из строя на расстоянии в пределах 1 км.

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«Сания» выполнена в виде короба с электронной аппаратурой и восемью антеннами. Оборудование работает по принципу пассивного обнаружения радиочастотных сигналов и обеспечивает всеракурсную защиту.

«Комплекс создаёт то, что принято называть куполом. Он помогает защитить носитель от атак FPV-дронов со всех направлений», — заявил ранее в интервью RT директор по развитию 3MX Сергей Шандобыло.

Также на танки и ВС РФ в зоне СВО устанавливается комплекс РЭБ «Тритон». Систему создали специалисты петербургской компании «Лаборатория ППШ».

«Тритон» представляет собой усовершенствованную промышленную версию фронтового «мангала». Комплекс монтируется над башней танка. Он оснащён аппаратурой постановки помех и средствами защиты от FPV-дронов, которые не удалось вывести из строя дистанционным способом.

Наряду с версией для танков «Лаборатория ППШ» выпускает носимую модификацию для защиты штурмовых групп и пехотных подразделений. Изделие отличается эргономичностью и обеспечивает купольную защиту от FPV-дронов.

В комментарии RT генеральный директор КБ «АвиаНовации» кандидат технических наук Сергей Товкач заявил, что в современных реалиях к средствам противодействия FPV-дронам можно отнести комплексы активной защиты (КАЗ) для танков и другой тяжёлой бронетехники, а также средства динамической защиты (ДЗ).

Изготовление FPV-дронов на Украине

© AP Photo/Libkos

«Количество дронов-камикадзе на поле боя будет только возрастать. Массивный и достаточно неповоротливый танк является достаточного лёгкой целью для них. На танки сейчас устанавливаются комплексы РЭБ. Это правильное решение, они действительно нужны, но наряду с ними танкам требуется КАЗ и контейнеры ДЗ», — сказал Товкач.

Как сообщило в середине февраля Минобороны РФ, Конструкторское бюро машиностроения (КБМ) осуществляет работы по усовершенствованию комплекса активной защиты танков «Арена-М». Подмосковные специалисты намерены повысить возможности комплекса по противодействию барражирующим дронам.

«В годы холодной войны комплекс активной защиты предназначался для перехватов противотанковых ракет с помощью специальных снарядов. В нынешних условиях это задача не исчезла, но на первый план вышла необходимость борьбы с БПЛА, в том числе с FPV-дронами. Современный КАЗ должен иметь надёжную автоматизированную систему управления и помехозащищённую РЛС», — подчеркнул Товкач.

Постоянное совершенствование

Как отметил Максим Кондратьев, для обеспечения эффективной защиты от FPV-дронов средства РЭБ должны постоянно совершенствоваться. Основной проблемой, по мнению эксперта, является постоянная смена частот производителями БПЛА.

«С прошлого года несложно проследить тенденцию перехода на нестандартные частоты управления FPV-дронами. Так делают обе стороны. В связи с этим разработчикам малогабаритных средств приходится постоянно менять диапазоны подавления. И это не всегда получается делать быстро. Например, сейчас многие антидроновые ружья уже не справляются с перехватом FPV-дронов», — констатировал Кондратьев.

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В перспективе, как полагает эксперт, российская армия будет вооружаться малогабаритными средствами РЭБ, имеющими более широкий диапазон постановки помех и «специфические антенные решётки». Подобные устройства будут менее заметны для радиотехнической разведки противника.

Схожей точки зрения придерживается Сергей Товкач. Эксперт считает, что для изготовления более эффективных средств РЭБ прежде всего необходимо наладить производство отечественной высокочастотной элементной базы.

Появление такой микроэлектроники позволит создать широкую номенклатуру так называемых селективных комплексов радиоэлектронной борьбы. Данные устройства будут опасны для дронов противника, но не заглушат связь и сигналы управления дружественными БПЛА, утверждает собеседник RT.