На предприятиях ОПК в Удмуртии: Шойгу продемонстрировали новые образцы разведывательных и ударных БПЛА

Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки побывал на предприятиях концерна «Калашников», Zala Aero и «Беспилотные системы», расположенных в Удмуртии. Министр обороны РФ проверил выполнение государственного оборонного заказа по производству разведывательных и ударных БПЛА. Представители предприятий ОПК продемонстрировали главе оборонного ведомства новые образцы дронов, доработанных с учётом опыта их применения в СВО, а также новые композитные материалы, повышающие живучесть беспилотников.

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа по производству разведывательных и ударных БПЛА предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Удмуртии.

Так, глава ведомства проинспектировал работу производственных линий образцов беспилотников на предприятиях концерна «Калашников».

Руководство предприятий доложило Шойгу, что запущенные в 2022 году новые цеха позволили увеличить объём производства дронов на 60%, а в перспективе — кратно нарастить их выпуск. При этом ввод новых мощностей в два раза увеличит производство высокоточного оружия, в том числе управляемых ракет авиационного базирования «Вихрь-1», управляемых артиллерийских снарядов «Китолов-2», зенитных управляемых ракет «Стрела».

Вдобавок, министру показали новые композитные материалы, применяемые в производстве беспилотных летательных аппаратов, существенно повышающие их живучесть.

В свою очередь, Шойгу акцентировал внимание руководства предприятия на востребованности зенитных управляемых ракет.

«Это очень нужная вещь, все объекты критической инфраструктуры, экономики — нефть, газ, переработка — должны защитить этим изделием», — пояснил он.

Шойгу проинспектировал работу производственных линий образцов БПЛА

На ведущем предприятии группы компаний Zala Aero, выпускающей барражирующие боеприпасы «Ланцет» и беспилотники-разведчики, министру обороны РФ представили новые образцы разведывательных и ударных БПЛА, доработанные с учётом опыта их применения в СВО.

В то же время специалисты этой компании ведут инициативные разработки, основанные на алгоритмах анализа и обработки данных в режиме реального времени, передовых исследованиях в области каналов передачи данных и навигационных систем. Они позволят связать все изделия компании в единую систему, способную эффективно идентифицировать и поражать объекты противника в автоматизированном режиме.

В ходе посещения предприятия «Беспилотные системы» Сергей Шойгу получил доклад о разработке широкого ряда беспилотников самолётного и вертолётного типа с различными вариантами полезной нагрузки. Сотрудники предприятия разработали собственную программу обучения и повышения квалификации расчётов БПЛА, которая позволяет в кратчайший срок освоить и эффективно применять беспилотные летательные аппараты в ходе ведения боевых действий.

Подводя итоги своего визита, министр обороны России провёл рабочее совещание с руководителями предприятий ОПК и представителями органов военного управления, в ходе которого на то, что была решена большая часть поставленных год назад задач.

«Теперь нам надо переходить к следующему этапу, который называется «решение поступивших в ходе СВО задач». Многие из них вам известны. Это вопросы ретрансляции, управления, наведения, целеуказания. Те мощности, которые созданы, позволяют нам решать большинство из тех задач, которые перед нами сегодня стоят. Я имею ввиду и борьба с FPV-дронами, это и РЭБ в тактическом звене, и использование искусственного интеллекта», — сказал Шойгу.

Он также поставил новые задачи, заключающиеся в наращивании темпов, количества и качества выпускаемой продукции за счёт повышения автоматизации производственных мощностей.

Министр обороны России провёл рабочее совещание с руководителями предприятий ОПК

Накануне Сергей Шойгу побывал на пункте управления одного из объединений Западной группировки войск, проверил работу штаба группировки войск прикрытия госграницы РФ и провёл совещание в штабе Объединённой группировки войск.

Вдобавок ему продемонстрировали кадры уничтожения разведывательно-ударным комплексом объектов и техники противника: РСЗО HIMARS, гаубицы М777 производства США, позиции дивизиона С-300, а также склада боеприпасов ВСУ.

Как отметили в Минобороны РФ, глава ведомства поблагодарил командующих группировок за умелое руководство войсками, а личный состав — за ведение успешных наступательных действий на большинстве направлений и овладение нашими войсками более выгодными рубежами.

При этом он поручил держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в зоне СВО.