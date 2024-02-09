«Держать на особом контроле»: Шойгу призвал к непрерывному снабжению группировок войск в зоне СВО

Сергей Шойгу провёл совещание в штабе Объединённой группировки войск по текущей обстановке в зоне СВО. В частности, министр обороны РФ поручил держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения войск. Ему также были продемонстрированы кадры уничтожения разведывательно-ударным комплексом объектов и техники противника: РСЗО HIMARS, гаубицы М777 производства США, позиции дивизиона С-300, а также склада боеприпасов ВСУ.

В пятницу, 9 февраля, стало известно, что министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу побывал на пункте управления одного из объединений Западной группировки войск, где заслушал доклады командующего войсками военного округа и командующих объединений по текущей обстановке и планам дальнейших действий в зоне проведения СВО.

Глава оборонного ведомства обратил особое внимание командующих и командиров на организацию непрерывного обеспечения войск вооружением, военной техникой, боеприпасами и всеми необходимыми материальными средствами для успешного выполнения боевых задач.

При этом командующий группировкой «Запад» генерал-полковник Евгений Никифоров доложил Шойгу о высокой эффективности взаимодействия штурмовых отрядов группировки с поступившими в войска разведывательно-ударными и огневыми комплексами в ходе прорыва обороны противника.

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В свою очередь, министр обороны РФ поблагодарил командующих и командиров за грамотное управление войсками, в результате которых бойцы Западной группировки войск продолжают улучшать положение по переднему краю. Вдобавок он акцентировал внимание командующих и командиров на активном ведении разведки на всю глубину обороны противника и действиях на опережение.

Кроме того, генерал армии проверил работу штаба группировки войск прикрытия госграницы РФ.

С докладами перед Шойгу выступили командующий группировкой, начальник Главного штаба Сухопутных войск, а также представители Пограничного управления ФСБ России и войск Национальной гвардии. Они доложили об организации всестороннего взаимодействия и реализации комплекса совместных мероприятий. Министром была поставлена задача дополнительно выделить подразделениям группировки разведывательные и ударные средства.

Для подведения итогов работы на пунктах управления группировок войск министр обороны России провёл совещание в штабе Объединённой группировки войск. Сергей Шойгу заслушал доклады командующих по текущей обстановке в зоне СВО, характеру действий противника и выполнению войсками боевых задач на операционных направлениях.

В частности, главе ведомства продемонстрировали материалы объективного контроля уничтожения военной техники и объектов ВСУ за последние сутки. Так, на Краснолиманском направлении была уничтожена реактивная система залпового огня HIMARS производства США, на Херсонском направлении — позиции дивизиона зенитного ракетного комплекса С-300 и склад боеприпасов ВСУ, а в районе населённого пункта Часов Яр (ДНР) — артиллерийская система М777 производства США.

«Генерал армии Сергей Шойгу поблагодарил командующих группировок за умелое руководство войсками, а также личный состав — за ведение успешных наступательных действий на большинстве направлений и овладение нашими войсками более выгодных рубежей. Министр обороны РФ поручил держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах специальной военной операции», — говорится в сообщении.

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Неделю назад министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом вооружённых сил заявил, что российские военнослужащие сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения после провала контрнаступления ВСУ.

По его словам, группировки российских войск двигаются вперёд, расширяя зоны контроля и улучшая своё положение по переднему краю.

При этом боевой потенциал войск киевского режима неуклонно снижается. Так, за январь противник потерял свыше 23 тыс. человек убитыми и ранеными, уничтожено более 3 тыс. единиц различного вооружения, включая иностранное (немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley, пусковые установки Patriot и HIMARS).