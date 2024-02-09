RT в Telegram
Подпишись

Шойгу поручил держать на особом контроле вопрос снабжения группировок в зоне СВО

Короткая ссылка
Министр обороны России Сергей Шойгу поручил держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах спецоперации.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Министр обороны России поручил держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах специальной военной операции», — заявили в ведомстве.

Ранее Шойгу провёл совещание в штабе объединённой группировки по обстановке в зоне СВО.

Также он поручил активно вести разведку на всю глубину обороны ВСУ.

Кроме того, глава оборонного ведомства поблагодарил командующих группировками войск и личный состав.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить