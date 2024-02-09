Шойгу поручил держать на особом контроле вопрос снабжения группировок в зоне СВО
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Министр обороны России поручил держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах специальной военной операции», — заявили в ведомстве.
Ранее Шойгу провёл совещание в штабе объединённой группировки по обстановке в зоне СВО.
Также он поручил активно вести разведку на всю глубину обороны ВСУ.
Кроме того, глава оборонного ведомства поблагодарил командующих группировками войск и личный состав.