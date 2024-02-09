Шойгу поблагодарил командующих группировками войск и личный состав

Министр обороны России Сергей Шойгу в штабе объединённой группировки войск поблагодарил командующих группировками за умелое руководство войсками, а личный состав — за успешные наступательные действия.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Ранее поступила информация, что Шойгу провёл совещание в штабе объединённой группировки по обстановке в зоне СВО.

Там, как сообщает ведомство, ему показали уничтожение HIMARS и C-300 ВСУ.