Шойгу поблагодарил командующих группировками войск и личный состав
Министр обороны России Сергей Шойгу в штабе объединённой группировки войск поблагодарил командующих группировками за умелое руководство войсками, а личный состав — за успешные наступательные действия.
Об этом сообщили в Минобороны России.
Ранее поступила информация, что Шойгу провёл совещание в штабе объединённой группировки по обстановке в зоне СВО.
Там, как сообщает ведомство, ему показали уничтожение HIMARS и C-300 ВСУ.
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