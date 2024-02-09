Шойгу поручил активно вести разведку на всю глубину обороны ВСУ

Глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил активнее вести разведку на всю глубину обороны ВСУ и действовать на опережение.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Завершая работу на пункте управления, генерал армии Сергей Шойгу акцентировал внимание командующих и командиров — активнее вести разведку на всю глубину обороны противника и действовать на опережение», — заявили в ведомстве.

Ранее Шойгу провёл совещание в штабе Объединённой группировки по обстановке в зоне СВО.

Также сообщалось, что главе оборонного ведомства в штабе объединённой группировки войск показали уничтожение HIMARS и C-300 ВСУ.