«Наши подразделения продвигаются вперёд»: Шойгу заявил о стратегической инициативе ВС РФ в зоне СВО

Российские военнослужащие сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения после провала контрнаступления ВСУ, заявил Сергей Шойгу. По словам министра обороны РФ, группировки российских войск двигаются вперёд, расширяя зоны контроля и улучшая своё положение по переднему краю. Шойгу отметил, что за январь ВСУ потеряли 23 тыс. человек убитыми и ранеными, а также более 3 тыс. единиц различного вооружения, в том числе танки Leopard, американские БМП Bradley, пусковые установки Patriot и HIMARS.

Войска киевского режима в результате комплексного огневого воздействия со стороны российских военнослужащих потеряли за январь свыше 23 тыс. человек убитыми и ранеными, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом вооружённых сил.

Также уничтожено более 3 тыс. единиц различного вооружения, включая иностранное. В том числе немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley, пусковые установки Patriot и HIMARS.

По его словам, боевой потенциал противника неуклонно снижается.

«После провала контрнаступления противника Вооружённые силы России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения. Наши подразделения продвигаются вперёд, расширяют зоны контроля, улучшают своё положение по переднему краю... Группировки российских войск продолжают решать задачи, поставленные Верховным главнокомандующим», — подчеркнул министр.

Шойгу отметил, что российские военные в ходе активных действий на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях освободили населённые пункты Весёлое, Крахмальное, Табаевка.

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«В январе российские вооружённые силы нанесли 127 ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины. Поражены предприятия по производству, модернизации и ремонту вооружения, арсеналы, военные аэродромы, базы горючего, пункты дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников. С целью не допустить обрушения обороны украинское руководство бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит очередные принудительные мобилизации», — добавил министр.

Он также затронул тему сбитого российского военно-транспортного самолёта Ил-76. На его борту находились шесть членов экипажа, трое российских военнослужащих и 65 украинских военнопленных, предназначенных для обмена.

«Для демонстрации западным кураторам хоть каких-то успехов режим Зеленского осуществляет террористические акты против российских мирных граждан. При этом киевские власти не гнушаются уничтожать и своих граждан, — сказал Шойгу. — Это говорит о циничном характере действий Киева, который ради достижения корыстных целей готов пойти на любые преступления».

Накануне было установлено, что ВСУ поразили самолёт зенитными управляемыми ракетами MIM-104A комплекса Patriot США, который был размещён в районе села Липцы Харьковской области (подконтрольная киевскому режиму территория).

Следствием были идентифицированы останки погибших при крушении Ил-76. В районе места падения самолёта обнаружены и изъяты более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы.

Президентские выборы

Сергей Шойгу затронул и тему предстоящих в России президентских выборов, которые, по его словам, станут самым значимым событием в политической жизни в 2024 году.

«Детально прорабатываются вопросы участия в выборах военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала вооружённых сил. Особое внимание уделяется обеспечению голосования личного состава в зоне специальной военной операции», — подчеркнул министр обороны РФ.

Предстоящие президентские выборы впервые в истории России будут продолжаться три дня — с 15 по 17 марта. Также впервые будет использовано дистанционное электронное голосование. На следующей неделе в ЦИК РФ ожидают завершения одного из этапов избирательной кампании, а именно утверждения всех кандидатов, которые будут претендовать на пост главы государства. На данный момент зарегистрированы четыре кандидата, в том числе действующий президент России Владимир Путин.