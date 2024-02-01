По заключению экспертиз: перевозивший военнопленных ВСУ Ил-76 был сбит ракетой американского комплекса Patriot

Войска киевского режима использовали комплекс Patriot США при теракте в отношении самолёта Ил-76, на борту которого находились 65 украинских военнослужащих, предназначенных для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Это следует из заявления СК России. В ходе экспертиз изъятых с места происшествия фрагментов и маркировочных обозначений было установлено, что ВСУ применили зенитные управляемые ракеты MIM-104A. В то же время в Госдуме приняли проект обращения с призывом к конгрессу США осудить преступления террористического киевского режима и отказаться от его поддержки.

Следственный комитет России установил тип вооружения, с помощью которого ВСУ поразили самолёт Ил-76 в Белгородской области, перевозивший 65 украинских военнослужащих, предназначенных для обмена.

«По заключению проведённых в ходе следствия экспертиз, изъятые с места происшествия фрагменты, согласно их конструктивным особенностям, геометрическим характеристикам и имеющимся маркировочным обозначениям, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A комплекса Patriot США, разработанной корпорациями Raytheon и Hughes и произведённой в Raytheon», — говорится в сообщении.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление СК, отметила, что граждане США должны знать, на что идут их деньги.

«Байден и команда сделали американцев соучастниками кровавой трагедии», — добавила она.

Установлен тип вооружения, с помощью которого ВСУ поразили самолет Ил-76 в Белгородской области

24 января в 11:10 мск украинские военнослужащие, дав залп двумя снарядами из зенитного ракетного комплекса, сбили самолёт военно-транспортной авиации России, выполнявший рейс по маршруту аэродром Чкаловский — Белгород по доставке украинских военнослужащих для обмена. Все 74 человека, которые находились на борту, погибли.

С помощью радиолокационных средств объективного контроля воздушного пространства было установлено, что зенитно-ракетное вооружение, из которого был поражён военно-транспортный самолёт, располагалось в районе села Липцы Харьковской области.

Также по теме «Вашингтон опасается бурного резонанса»: как на Западе отреагировали на крушение Ил-76 с украинскими военнопленными Заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд рассказал о попытках Вашингтона установить факты, связанные с крушением самолёта Ил-76,...

Накануне Владимир Путин на встрече с доверенными лицами заявил, что не понимает, зачем киевский режим сбил российский самолёт, в котором находились 65 военнослужащих ВСУ, предназначенных для обмена.

«Вы спросили: зачем они это сделали? Я не знаю. Я не понимаю. Вот можно ещё представить себе, зачем они обстреливают мирные города: отвлечь внимание собственного населения и спонсоров от провалов в рамках так называемого контрнаступления, показать, что они что-то могут, спровоцировать нас на ответные зеркальные действия для ударов по гражданским и мирным целям на территории самой Украины. Мы-то что делаем? Мы высокоточным оружием дальним поражаем объекты инфраструктуры, военной прежде всего, и военной промышленности, а они хотят спровоцировать нас на ответные действия», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что Россия настаивает на проведении международного расследования, но желающих из международных организаций нет.

«Официально мы просим прислать международных экспертов и провести этот анализ, оценить имеющиеся вещественные доказательства того, что самолёт сбит системой Patriot из конкретного места и в конкретное время», — добавил Путин.

Сегодня в ходе общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что на Западе не заинтересованы в проведении расследования, в ходе которого они «наткнутся на самих себя».

«Вот теперь мы слышим уже от европейцев голоса, что, дескать, давайте бумагу — без бумаги ничего рассматривать не будем, — сказал официальный представитель Кремля. — Позиция коллективного Запада, который является непосредственным прямым участником этого вооружённого конфликта, — она тоже очевидна».

Путин подчеркнул, что, несмотря на трагедию с Ил-76, Россия останавливать обмены пленными не будет

Обращение к конгрессу США

В четверг, 1 февраля, на пленарном заседании Госдумы был принят проект постановления об обращении депутатов к конгрессу США «в связи с совершением Украиной очередного террористического акта, в результате которого был вероломно сбит самолёт военно-транспортной авиации Вооружённых сил Российской Федерации».

«Депутаты Государственной думы призывают членов конгресса Соединённых Штатов Америки осудить преступления террористического киевского режима, отказаться от его поддержки и содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного террористического акта», — говорится в документе, внесённом комитетом ГД по международным делам.

Российские парламентарии подчеркнули, что преднамеренное замалчивание правды о жертвах преступных действий киевского режима — это путь в тупик, а поддержка неонацистской идеологии и её воплощения на Украине лишь провоцирует киевскую клику к продолжению террора и эскалации насилия, приближая мир к глобальной катастрофе.

«Вы представляете американский народ, а не коррумпированных бюрократов и лоббистов военно-промышленного комплекса. Уверены, что ваши налогоплательщики без особого восторга относятся к тратам их денег, которые направляются Украине для того, чтобы она и дальше посылала солдат на верную смерть, уничтожала своих военнопленных и мирное гражданское население», — добавили в ГД.

Также обращается внимание на многочисленные факты, свидетельствующие о том, что значительная часть смертоносного западного оружия, поставляемого коррумпированному киевскому режиму, в результате преступных махинаций попадает в руки террористам и радикальным экстремистам по всему миру.

При этом председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что транспортный самолёт Ил-76, перевозящий военнопленных ВСУ, был сбит в Белгородской области американским зенитным ракетным комплексом Patriot.

«Зеленский уничтожил своих солдат, которые должны были вернуться домой, их ждали семьи: матери, жены, дети. Погибли наши пилоты, осуществлявшие гуманитарную миссию по обмену военнопленными», — написал он в своём Telegram-канале.

По его мнению, американские конгрессмены «должны знать, в чьи руки попадает и как используется американское оружие, направляемое на Украину президентом Байденом»: «Нацистский киевский режим с его помощью совершает преступления против мирных граждан. Это необходимо остановить».