Захарова: Киев не стал приостанавливать обмены пленными после атаки на Ил-76
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Её комментарий опубликован на сайте ведомства.
По словам дипломата, передача удерживаемых лиц должна была состояться 24 января, но была сорвана режимом Зеленского, отдавшим приказ об «уничтожении военно-транспортного самолёта Ил-76», который перевозил украинских военных для обмена.
Данный инцидент вызвал опасения, что Украина воспользуется ситуацией, чтобы приостановить практику таких обменов или отказаться от неё, добавила Захарова.
«Констатируем, что этого не произошло», — сказала она.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что не знает, зачем Киев сбил самолёт со своими пленными. Он отметил, что Россия настаивает на проведении международного расследования крушения Ил-76, который был сбит американской системой Patriot.