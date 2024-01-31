Захарова: Киев не стал приостанавливать обмены пленными после атаки на Ил-76

Россия констатирует, что Украина не стала приостанавливать обмены пленными после атаки на Ил-76, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Её комментарий опубликован на сайте ведомства.

По словам дипломата, передача удерживаемых лиц должна была состояться 24 января, но была сорвана режимом Зеленского, отдавшим приказ об «уничтожении военно-транспортного самолёта Ил-76», который перевозил украинских военных для обмена.

Данный инцидент вызвал опасения, что Украина воспользуется ситуацией, чтобы приостановить практику таких обменов или отказаться от неё, добавила Захарова.

«Констатируем, что этого не произошло», — сказала она.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что не знает, зачем Киев сбил самолёт со своими пленными. Он отметил, что Россия настаивает на проведении международного расследования крушения Ил-76, который был сбит американской системой Patriot.