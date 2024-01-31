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Захарова: Киев не стал приостанавливать обмены пленными после атаки на Ил-76

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Россия констатирует, что Украина не стала приостанавливать обмены пленными после атаки на Ил-76, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова: Киев не стал приостанавливать обмены пленными после атаки на Ил-76
  • Gettyimages.ru

Её комментарий опубликован на сайте ведомства.

По словам дипломата, передача удерживаемых лиц должна была состояться 24 января, но была сорвана режимом Зеленского, отдавшим приказ об «уничтожении военно-транспортного самолёта Ил-76», который перевозил украинских военных для обмена.

Данный инцидент вызвал опасения, что Украина воспользуется ситуацией, чтобы приостановить практику таких обменов или отказаться от неё, добавила Захарова.

«Констатируем, что этого не произошло», — сказала она.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что не знает, зачем Киев сбил самолёт со своими пленными. Он отметил, что Россия настаивает на проведении международного расследования крушения Ил-76, который был сбит американской системой Patriot.

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