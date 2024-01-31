Путин заявил, что не понимает, зачем Украина сбила самолёт со своими пленными
- РИА Новости
«Вы спросили: «Зачем они это сделали?» Я не знаю. Я не понимаю. Можно ещё представить себе, зачем они обстреливают мирные города, там несколько целей... Что касается того, что они сбили самолёт, где находились их военнослужащие, — у меня нет ответа. Можно предположить, что они сделали это случайно. Это преступление в любом случае. Если это так, то преступление по неосторожности», — сказал он.
Путин также подчеркнул, что российская сторона не будет останавливать обмены пленными с Украиной.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследование дела о крушении военно-транспортного самолёта Ил-76 в Белгородской области, сбитого украинскими военными, продолжается.