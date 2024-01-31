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Путин заявил, что не понимает, зачем Украина сбила самолёт со своими пленными

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Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что не знает, зачем Киев сбил самолёт со своими пленными.
Путин заявил, что не понимает, зачем Украина сбила самолёт со своими пленными
  • РИА Новости

«Вы спросили: «Зачем они это сделали?» Я не знаю. Я не понимаю. Можно ещё представить себе, зачем они обстреливают мирные города, там несколько целей... Что касается того, что они сбили самолёт, где находились их военнослужащие, — у меня нет ответа. Можно предположить, что они сделали это случайно. Это преступление в любом случае. Если это так, то преступление по неосторожности», — сказал он.

Путин также подчеркнул, что российская сторона не будет останавливать обмены пленными с Украиной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследование дела о крушении военно-транспортного самолёта Ил-76 в Белгородской области, сбитого украинскими военными, продолжается.

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