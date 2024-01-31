Путин: Россия не будет останавливать обмены пленными с Украиной

Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами заявил, что российская сторона не будет останавливать обмены пленными с Украиной.

По его словам, российская сторона не намерена останавливать обмены даже после сбития Украиной Ил-76 с российским экипажем и пленными военными ВСУ.

«Остановит это или нет обмены? Мы не будем останавливать. Нам своих ребят надо забрать», — сказал он.

По его словам, соотношение пленных между Украиной и Россией составляет примерно 10 к 1, а возможно, и больше.

24 января в Минобороны России сообщили, что украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.