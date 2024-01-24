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Минобороны: ВСУ поразили Ил-76 с пленными при помощи ЗРК из Харьковской области

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Украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.
Минобороны: ВСУ поразили Ил-76 с пленными при помощи ЗРК из Харьковской области
  • РИА Новости

Об этом информирует Минобороны России.

Отмечается, что ЗРК был расположен на территории Харьковской области.

Также Минобороны России заявило, что киевский режим совершил теракт, сбив самолёт Ил-76 над Белгородской областью.

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