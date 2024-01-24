Минобороны: ВСУ поразили Ил-76 с пленными при помощи ЗРК из Харьковской области

Украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

РИА Новости

Об этом информирует Минобороны России. Отмечается, что ЗРК был расположен на территории Харьковской области. Также Минобороны России заявило, что киевский режим совершил теракт, сбив самолёт Ил-76 над Белгородской областью.