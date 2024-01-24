Минобороны: ВСУ поразили Ил-76 с пленными при помощи ЗРК из Харьковской области
Украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.
- РИА Новости
Об этом информирует Минобороны России.
Отмечается, что ЗРК был расположен на территории Харьковской области.
Также Минобороны России заявило, что киевский режим совершил теракт, сбив самолёт Ил-76 над Белгородской областью.
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