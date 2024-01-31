RT в Telegram
Подпишись

Песков: расследование дела о крушении Ил-76 в Белгородской области продолжается

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследование дела о крушении военно-транспортного самолёта Ил-76 в Белгородской области, сбитого украинскими военными, продолжается.
Песков: расследование дела о крушении Ил-76 в Белгородской области продолжается
  • РИА Новости

«Могу подтвердить, что расследование продолжается», — сказал он.

При этом Песков не уточнил, на каком этапе находится процесс расследования.

Ранее представитель Кремля заявил, что от стран Запада до сих пор не было ни одного слова осуждения атаки Вооружённых сил Украины на самолёт Ил-76 с украинскими военнопленными в Белгородской области.

24 января в Минобороны России сообщили, что украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить