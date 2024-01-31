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Путин: Россия настаивает на международном расследовании крушения Ил-76

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Россия настаивает на проведении международного расследования крушения самолёта Ил-76 с военнопленными ВСУ в Белгородской области. Об этом заявил кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин.
Путин: Россия настаивает на международном расследовании крушения Ил-76
  • РИА Новости

По его словам, киевские власти заявили о намерении провести международное расследование трагедии.

«Мы просим об этом и настаиваем на том, чтобы было проведено международное расследование», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что желающих из международных организаций нет.

Также Путин на встрече с доверенными лицами заявил, что самолёт Ил-76 с украинскими пленными был сбит над Белгородской областью американской системой Patriot.

24 января в Минобороны России сообщили, что украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.

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