Путин: Ил-76 с украинскими пленными был сбит американской системой Patriot

Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами заявил, что самолёт Ил-76 с украинскими пленными был сбит над Белгородской областью американской системой Patriot.

«Самолёт был сбит, это уже установлено точно, американской системой Patriot. Это уже экспертиза установила», — сказал он.

Путин также призвал провести международное расследование трагедии.

«Оценить имеющиеся вещественные доказательства того, что самолёт сбит системой Patriot из конкретного места... с территории, подконтрольной украинским властям», — добавил он.

24 января в Минобороны России сообщили, что украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.