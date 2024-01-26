«Вашингтон опасается бурного резонанса»: как на Западе отреагировали на крушение Ил-76 с украинскими военнопленными

Заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд рассказал о попытках Вашингтона установить факты, связанные с крушением самолёта Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что Соединённые Штаты не располагают достаточным количеством данных об обстоятельствах трагедии в Белгородской области. В Пентагоне пока воздерживаются от комментариев. Аналогичной позиции придерживается и ЕС. По мнению экспертов, избрав подобную тактику, Запад в очередной раз продемонстрировал нежелание расследовать обстоятельства преступлений киевского режима.

Соединённые Штаты пытаются установить факты, связанные с крушением военно-транспортного самолёта Ил-76 в Белгородской области. Об этом заявил журналистам заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд.

«Мы пытаемся установить факты того, что произошло. Это ужасная потеря», — цитирует его ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что Вашингтон «находится на связи» с представителями Киева.

Напомним, 24 января в небе над Белгородской областью потерпел крушение российский самолёт Ил-76, который перевозил 65 пленных украинских боевиков. На борту находились также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли. По информации Минобороны РФ, военнопленные направлялись в пункт пропуска Колотиловка на российско-украинской границе для обмена.

В российском военном ведомстве отметили, что Ил-76 был сбит войсками киевского режима с применением зенитного ракетного комплекса, тип которого пока не установлен. Радиолокационные средства ВКС РФ зафиксировали пуск двух ракет из района населённого пункта Липцы Харьковской области. Как подчеркнули в Минобороны РФ, ударив по самолёту, Киев рассчитывал обвинить Москву в уничтожении украинских военных.

Украина, со своей стороны, не отрицает вероятности того, что на борту Ил-76 могли находиться военнопленные, однако не признаёт ответственности за трагедию. В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что Москва якобы могла использовать военнопленных в качестве живого щита для транспортировки вооружений.

«Недостаточно сведений»

Ранее на пресс-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты не располагают достаточным объёмом данных для того, чтобы согласиться с какой-либо версией крушения Ил-76.

«Опять же, у нас недостаточно сведений, чтобы давать комментарии по поводу крушения самолёта. Мы видели сообщения об этом и пытаемся получить больше информации. Но было бы опрометчиво с моей стороны строить догадки на сей счёт. Я просто не знаю, насколько достоверны эти сообщения. Сами понимаете, украинцы утверждают одно, русские — другое. И у нас просто недостаточно сведений, чтобы комментировать это», — сказал Кирби.

Стоп-кадр крушения Ил-76

© Validated UGC video via AP

В Госдепе призвали Москву и Киев провести расследование обстоятельств катастрофы Ил-76. Такое заявление 24 января сделал заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Пател.

В Пентагоне пока воздерживаются от комментариев относительно трагедии в Белгородской области. Кроме того, как утверждают в министерстве, ведомство не располагало информацией об обмене военнопленными 24 января.

«К сожалению, мне нечего предложить по этому поводу», — цитирует РИА Новости представителя Минобороны США.

Европейские государства на текущий момент также не выступали с комментариями на эту тему. Вместе с тем известно, что Франция отклонила запрос России о проведении заседания Совета Безопасности ООН 24 января из-за крушения российского военно-транспортного самолёта.

Это вызвало резкую реакцию Москвы. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский уличил Париж в злоупотреблении полномочиями председателя Совбеза всемирной организации. По мнению дипломата, Франция стремится «выиграть время» для киевского режима.

«Явно пытаясь выиграть время и дать своим украинским клиентам время выдумать хоть какое-то мало-мальски правдоподобное объяснение происходящего, Франция согласилась провести заседание только завтра… Жаль, что некогда славная французская дипломатия девальвировалась до такого мелкого жульничества», — написал в своём Telegram-канале Полянский.

Западные СМИ также практически не коснулись темы крушения Ил-76. Например, в материалах американского телеканала CNN утверждается, что вопросов о катастрофе российского самолёта больше, чем ответов. Журналисты подвергли сомнению версию Минобороны России и в основном привели доводы киевского режима. Кроме того, сославшись на украинский источник, CNN сообщил, что 24 января Ил-76 якобы перевозил ракетное вооружение.

В публикации упоминается о наличии у ВСУ зенитного комплекса Patriot, способного сбивать цели на дистанции до 100 км. При этом отмечается, что расстояние от Липцов до места падения составляет 80 км.

Согласно данным военного источника французской радиостанции France Info, российский Ил-76 с пленными ВСУ мог быть сбит батареей американского ЗРК.

Отметим, что в настоящее время Москва расследует катастрофу Ил-76 и намерена добиться признания ответственности ВСУ за удар по борту с украинскими военнопленными.

Демонстрация ЗРК Patriot Владимиру Зеленскому

globallookpress.com

© Pool /Ukrainian Presidentia

Одновременно российская дипломатия предпринимает усилия на полях ОБСЕ. Как заявил постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич, руководство ОБСЕ должно внятно отреагировать на случившееся, как и на другие теракты киевского режима.

«Мы требуем решительного осуждения и привлечения к ответственности всех тех, кто совершает такие чудовищные террористические действия», — приводит РИА Новости слова Лукашевича.

25 января пресс-секретарь ОБСЕ Дэвид Дадж выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Белгородской области. В то же время дипломат отметил, что факты произошедшей трагедии «ещё предстоит установить».

«Вялая реакция»

Как полагают опрошенные RT эксперты, в ситуации с ударом ВСУ по Ил-76 Запад вновь продемонстрировал осознанное нежелание разбираться в обстоятельствах преступлений, совершённых киевским режимом.

«На Западе прекрасно понимают, кто ударил по Ил-76, по донецкому рынку и мирным жителям центра Белгорода. Однако США и европейские правительства упорно отказываются замечать объективные факты, свидетельствующие о преступлениях ВСУ и террористической сущности киевского режима», — сказал в разговоре с RT старший научный сотрудник Центра сравнительных и политических исследований ИМЭМО РАН Александр Камкин.

По его словам, в этой ситуации Соединённые Штаты стараются уходить от комментариев и избегают обнародования какой-либо конкретной информации. Такой «вялой реакцией» Вашингтон старается не создавать информационных поводов для СМИ и не провоцировать обсуждение гибели украинских военнопленных в публичном пространстве, говорит Камкин.

«Тема крушения Ил-76 совершенно невыгодна ни Западу, ни Украине. Слишком много фактов свидетельствует о том, что это сделали ВСУ и, по всей видимости, с помощью ЗРК западного производства. Конечно, противники Москвы будут непременно в очередной раз искать «российский след». Но я сомневаюсь, что они смогут выработать легенду событий, в которую кто-то поверит», — пояснил Камкин.

Авиакатастрофа в Белгородской области полностью дискредитировала киевский режим и стала репутационным ударом по тем силам, которые лоббируют поставки дорогостоящего оружия и финансовую поддержку Украины, добавил аналитик.

Украинские военнопленные

© РИА Новости / Алексей Майшев

Аналогичной точки зрения придерживается политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов. В беседе с RT он отметил, что Запад последовательно игнорирует военные преступления и теракты украинских боевиков. Одновременно с этим США и их союзники пытаются использовать любую возможность обвинить Россию в нарушении международного права и в гибели гражданских.

«Сейчас мы имеем возможность наблюдать, как США полностью самоустраняются от темы удара по Ил-76, ссылаясь на якобы отсутствие собственных сведений и недоверие к информации российской стороны. Кроме того, Вашингтон явно пугает то, что самолёт с украинскими военнопленными был сбит, по всей вероятности, ракетами Patriot. Ведь, по идее, применение этого ЗРК должно происходить по согласованию с американскими инструкторами. То есть, как следствие, США могут быть соучастниками этого преступления», — рассуждает Шаповалов.

В текущей ситуации Соединённые Штаты продолжат «лицемерный курс на заморозку» темы крушения российского военно-транспортного самолёта, прогнозирует специалист.

«Вашингтон опасается бурного международного и внутриполитического резонанса. США не хотят выглядеть спонсорами формирований, которые проявляют подобную жестокость. Однако, на мой взгляд, эту дискуссию не свернуть. Её будет поднимать российская дипломатия. И мне трудно представить, как наши противники смогут опровергнуть факты, которые представит следствие по этой трагедии», — резюмировал Шаповалов.