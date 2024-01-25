«Международное расследование преступлений Киева однозначно нужно»: в Кремле высказались об атаке ВСУ в отношении Ил-76

Преступления киевского режима нужно разбирать в ходе международного расследования. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призыв Владимира Зеленского «инициировать международное расследование» катастрофы Ил-76. Российский самолёт, который перевозил пленных украинских военных для обмена, был сбит ВСУ утром 24 января. Погибли шесть членов экипажа, трое сопровождавших их офицеров и 65 пленных военных ВСУ. Российские власти назвали случившееся терактом киевского режима.

Преступления киевского режима должны стать предметом международного расследования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал заявление Владимира Зеленского о необходимости «инициировать международное расследование» крушения российского военно-транспортного самолёта Ил-76, который перевозил пленных украинских военнослужащих для обмена и был сбит ВСУ.

«Если он имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима, оно однозначно нужно», — приводит РИА Новости слова Пескова.

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Российский самолёт Ил-76, который перевозил украинских военнопленных для обмена, был сбит ВСУ над территорией Белгородской области утром 24 января.

Как сообщали в Минобороны России, ВСУ для атаки применили ЗРК, радиолокационными средствами ВКС России был зафиксирован пуск двух украинских ракет.

На борту самолёта были шесть членов экипажа, 65 украинских военных и три сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.

Как уточнили в российском оборонном ведомстве, в Киеве знали, что в тот день украинских военнопленных должны были перевозить для обмена военно-транспортным самолётом.

Власти опубликовали имена погибших членов экипажа

Власти Оренбургской области опубликовали список всех погибших членов экипажа Ил-76.

«Список погибших членов экипажа Ил-76, который потерпел катастрофу: командир корабля Беззубкин, помощник командира корабля Чмирёв, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев, бортрадист Саблинский», — говорится в сообщении в Telegram-канале аппарата губернатора и правительства региона.

Ранее мама помощника командира Вадима Чмирёва Наталья рассказала RT о членах экипажа.

По словам женщины, коллектив работал слаженно, её сыну было комфортно работать.

«Ребята очень хорошие. У них работа была очень слаженная. Они были друг за друга. Они все герои», — рассказала Наталья.

Ранее RT выяснил, что Чмирёв был из династии военных лётчиков.

Пилоты Ил-76 увели самолёт от жилых домов. Жительница белгородского села Яблоново, недалеко от которого разбился борт, поблагодарила героев за то, что они спасли их жизни.

«Спасибо, что он (экипаж. — RT) нас уберёг... Сами погибли, а село спасли», — отметила она.

«Хунта Зеленского не в первый раз жестоко расправляется со своими же военнослужащими»

В российском МИД напомнили, что сразу после катастрофы Ил-76 в Киеве заявили «о «перемоге», утверждая, что это дело рук «доблестных ВСУ».

«Однако, как только стало известно, что на борту находились украинские военнослужащие, которые следовали к месту обмена, риторика на Банковой изменилась. Там принялись отрицать свою причастность к катастрофе», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Атака на самолёт была преднамеренной и осознанной акцией, подчеркнули в МИД РФ.

«Хунта Зеленского уже не в первый раз жестоко расправляется со своими же военнослужащими, оказавшимися в плену. 29 июля 2022 года бандеровцы хладнокровно нанесли ракетный удар по колонии в Еленовке (ДНР), где на тот момент содержались пленные «азовцы»*. Тогда свыше 50 человек погибли и более 70 были ранены», — подчеркнули в министерстве.

Катастрофа Ил-76 «в очередной раз показывает преступную сущность неонацистской диктатуры в Киеве», напомнили дипломаты.

«Совершенно очевидно, что выпестованный США и их натовскими сателлитами преступный режим Зеленского представляет реальную и существенную угрозу не только России, но и самой Украине, ее простым гражданам, всему миру», — констатировали в МИД РФ.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.