«Международное расследование преступлений Киева однозначно нужно»: в Кремле высказались об атаке ВСУ в отношении Ил-76
В Кремле призвали к международному расследованию преступлений Киева
- RT
Преступления киевского режима должны стать предметом международного расследования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так представитель Кремля прокомментировал заявление Владимира Зеленского о необходимости «инициировать международное расследование» крушения российского военно-транспортного самолёта Ил-76, который перевозил пленных украинских военнослужащих для обмена и был сбит ВСУ.
«Если он имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима, оно однозначно нужно», — приводит РИА Новости слова Пескова.
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Российский самолёт Ил-76, который перевозил украинских военнопленных для обмена, был сбит ВСУ над территорией Белгородской области утром 24 января.
Как сообщали в Минобороны России, ВСУ для атаки применили ЗРК, радиолокационными средствами ВКС России был зафиксирован пуск двух украинских ракет.
На борту самолёта были шесть членов экипажа, 65 украинских военных и три сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.
Как уточнили в российском оборонном ведомстве, в Киеве знали, что в тот день украинских военнопленных должны были перевозить для обмена военно-транспортным самолётом.
Власти опубликовали имена погибших членов экипажа
Власти Оренбургской области опубликовали список всех погибших членов экипажа Ил-76.
«Список погибших членов экипажа Ил-76, который потерпел катастрофу: командир корабля Беззубкин, помощник командира корабля Чмирёв, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев, бортрадист Саблинский», — говорится в сообщении в Telegram-канале аппарата губернатора и правительства региона.
Ранее мама помощника командира Вадима Чмирёва Наталья рассказала RT о членах экипажа.
По словам женщины, коллектив работал слаженно, её сыну было комфортно работать.
«Ребята очень хорошие. У них работа была очень слаженная. Они были друг за друга. Они все герои», — рассказала Наталья.
Ранее RT выяснил, что Чмирёв был из династии военных лётчиков.
Пилоты Ил-76 увели самолёт от жилых домов. Жительница белгородского села Яблоново, недалеко от которого разбился борт, поблагодарила героев за то, что они спасли их жизни.
«Спасибо, что он (экипаж. — RT) нас уберёг... Сами погибли, а село спасли», — отметила она.
«Хунта Зеленского не в первый раз жестоко расправляется со своими же военнослужащими»
В российском МИД напомнили, что сразу после катастрофы Ил-76 в Киеве заявили «о «перемоге», утверждая, что это дело рук «доблестных ВСУ».
«Однако, как только стало известно, что на борту находились украинские военнослужащие, которые следовали к месту обмена, риторика на Банковой изменилась. Там принялись отрицать свою причастность к катастрофе», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.
Атака на самолёт была преднамеренной и осознанной акцией, подчеркнули в МИД РФ.
«Хунта Зеленского уже не в первый раз жестоко расправляется со своими же военнослужащими, оказавшимися в плену. 29 июля 2022 года бандеровцы хладнокровно нанесли ракетный удар по колонии в Еленовке (ДНР), где на тот момент содержались пленные «азовцы»*. Тогда свыше 50 человек погибли и более 70 были ранены», — подчеркнули в министерстве.
Катастрофа Ил-76 «в очередной раз показывает преступную сущность неонацистской диктатуры в Киеве», напомнили дипломаты.
«Совершенно очевидно, что выпестованный США и их натовскими сателлитами преступный режим Зеленского представляет реальную и существенную угрозу не только России, но и самой Украине, ее простым гражданам, всему миру», — констатировали в МИД РФ.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.