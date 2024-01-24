Жительница белгородского села поблагодарила пилотов, которые увели Ил-76 от домов
По её словам, взрыв был сильным. Также было много дыма.
Женщина призналась, что очень сильно испугалась.
«Спасибо, что он (экипаж. — RT) нас уберёг... Сами погибли, а село спасли», — отметила она.
В Минобороны России ранее заявили, что украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.
На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и три сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.