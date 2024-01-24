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Жительница белгородского села поблагодарила пилотов, которые увели Ил-76 от домов

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Жительница села Яблоново в Белгородской области, возле которого потерпел крушение самолёт Ил-76, атакованный ВСУ, в беседе с Ruptly поблагодарила погибших пилотов за то, что они увели воздушное судно от жилых домов.

По её словам, взрыв был сильным. Также было много дыма.

Женщина призналась, что очень сильно испугалась.

«Спасибо, что он (экипаж. — RT) нас уберёг... Сами погибли, а село спасли», — отметила она.

В Минобороны России ранее заявили, что украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и три сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.

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