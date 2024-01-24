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Франция отклонила запрос о проведении заседания Совбеза ООН 24 января по Ил-76

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Франция отказалась удовлетворить требование России о проведении срочного заседания Совбеза ООН по теме крушения самолёта Ил-76 в Белгородской области с украинскими военнопленными на борту, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Франция отклонила запрос о проведении заседания Совбеза ООН 24 января по Ил-76
  • AP

«Французское председательство выбрало путь злоупотребления своими полномочиями... Явно пытаясь выиграть время и дать своим украинским клиентам время выдумать хоть какое-то мало-мальски правдоподобное объяснение происходящего, Франция согласилась провести заседание только завтра», — сообщил он.

По словам Полянского, заседание запланировано на 26 января в 01:00 мск. 

Он выразил сожаление в связи с тем, что французская дипломатия «девальвировалась до такого мелкого жульничества».

Российская сторона ранее запросила срочное заседание Совбеза ООН по атаке на Ил-76.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина могла бы на заседании Совбеза ООН рассказать о своей версии крушения самолёта в Белгородской области, который перевозил украинских военнопленных для обмена.

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