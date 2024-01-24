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Лавров: Украина на заседании Совбеза могла бы рассказать о крушении Ил-76

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина могла бы на заседании Совбеза ООН рассказать о своей версии крушения самолёта Ил-76 в Белгородской области, который перевозил украинских военнопленных для обмена.
Лавров: Украина на заседании Совбеза могла бы рассказать о крушении Ил-76
  • РИА Новости

«Мы только-только эту информацию получили, она проверяется. В том числе и для этого мы настаиваем на созыве сегодня Совета Безопасности, где украинская сторона могла бы рассказать, как всё это произошло», — сказал он на пресс-конференции.

Лавров подчеркнул, что украинская пропаганда стала «заметать под ковёр» свои заявления об Ил-76 после того, как стало известно, что сбитый ВСУ самолёт перевозил украинских военнопленных на обмен.

Ранее украинские СМИ стали массово удалять материалы о том, что упавший в Белгородской области Ил-76 с украинскими военнопленными был сбит украинскими силами ПВО.

24 января в российском Министерстве обороны заявили, что украинские военнослужащие поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, находившихся на борту потерпевшего крушение Ил-76.

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