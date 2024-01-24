Лавров: украинская пропаганда стала «заметать под ковёр» свои заявления об Ил-76

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинская пропаганда стала «заметать под ковёр» свои заявления об Ил-76 после того, как стало известно, что сбитый ВСУ самолёт перевозил украинских военнопленных на обмен.

«Мы сейчас устанавливаем факты. Первые сообщения, которые прошли, заключались в том, что тут же, после того как самолёт разбился после обстрела из зенитных орудий, украинская сторона заявила о своей очередной «победе»... Но как только стало известно, что это был рейс, перевозивший военнопленных для обмена, — украинские официальные лица украинского военного ведомства не могли не знать, что такой обмен готовится — сразу же украинская пропаганда стала заметать под ковёр бравурные сообщения о своих «победах», — сказал он.

Ранее украинские СМИ стали массово удалять материалы о том, что упавший в Белгородской области Ил-76 с украинскими военнопленными был сбит украинскими силами ПВО.

24 января в российском Министерстве обороны заявили, что украинские военнослужащие поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, находившихся на борту потерпевшего крушение Ил-76.