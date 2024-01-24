Украинские СМИ массово удаляют материалы о возможном сбитии Ил-76 силами ПВО ВСУ

Украинские СМИ массово удаляют материалы о том, что упавший в Белгородской области Ил-76 с украинскими военнопленными был якобы сбит украинскими силами ПВО.

Так, например, ранее издание «Украинская правда» сообщило, что ВСУ сбили российский Ил-76 под Белгородом и что якобы он перевозил ракеты к комплексам С-300.

После того, как Минобороны России сообщило, что самолёт перевозил для обмена 65 пленных военнослужащих ВСУ, СМИ изменило текст новости.

Теперь издание пишет, что самолёт упал, а «Суспильне» отмечает, что в Минобороны Украины пока не могут подтвердить информацию о работе своей системы ПВО.

Ранее стало известно, что к месту падения самолёта Ил-76 в Белгородской области направилась комиссия ВКС.