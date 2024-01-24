RT в Telegram
Подпишись

Украинские СМИ массово удаляют материалы о возможном сбитии Ил-76 силами ПВО ВСУ

Короткая ссылка
Украинские СМИ массово удаляют материалы о том, что упавший в Белгородской области Ил-76 с украинскими военнопленными был якобы сбит украинскими силами ПВО.
Украинские СМИ массово удаляют материалы о возможном сбитии Ил-76 силами ПВО ВСУ
  • Gettyimages.ru

Так, например, ранее издание «Украинская правда» сообщило, что ВСУ сбили российский Ил-76 под Белгородом и что якобы он перевозил ракеты к комплексам С-300.

После того, как Минобороны России сообщило, что самолёт перевозил для обмена 65 пленных военнослужащих ВСУ, СМИ изменило текст новости.

Теперь издание пишет, что самолёт упал, а «Суспильне» отмечает, что в Минобороны Украины пока не могут подтвердить информацию о работе своей системы ПВО.

Ранее стало известно, что к месту падения самолёта Ил-76 в Белгородской области направилась комиссия ВКС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить