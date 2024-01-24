Жительница Белгородской области рассказала, что видела момент падения Ил-76

Жительница села Яблоново Белгородской области рассказала RT, что видела момент падения самолёта Ил-76.

«Падающий самолёт мы видели из дома, в окно. Один хлопок и дым в небе, больше особо ничего не видели. Он упал за нами, в другом селе, в поле», — поделилась собеседница RT.

Она добавила, что в Яблонове обстановка к настоящему моменту спокойная.

24 января Минобороны России сообщило, что на борту упавшего в Белгородской области Ил-76 были 65 пленных военных ВСУ.

Также на борту были шесть членов экипажа самолёта и три сопровождающих.

К месту падения самолёта Ил-76 в Белгородской области направилась комиссия ВКС.