Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона запросила срочное заседание Совбеза ООН по атаке на Ил-76.

«Мы запросили уже срочное заседание Совета Безопасности ООН в 15:00 по нью-йоркскому времени и очень рассчитываем, что французское председательство добросовестно выполнит свои обязанности и назначит такое заседание как можно скорее», — сказал он.

Ранее в российском Министерстве обороны заявили, что украинские военнослужащие поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, находившихся на борту потерпевшего крушение Ил-76.