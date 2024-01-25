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В США заявили, что пытаются установить факты крушения Ил-76 под Белгородом

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США пытаются установить факты крушения самолёта Ил-76 в Белгородской области, заявил зампостпреда Соединённых Штатов при ООН Роберт Вуд.
В США заявили, что пытаются установить факты крушения Ил-76 под Белгородом
  • РИА Новости

«Мы всё ещё пытаемся установить факты произошедшего... Это ужасная гибель. Нам нужно собрать больше фактов», — цитирует его РИА Новости.

Вуд добавил, что США поддерживают контакты с Украиной каждый день.

В Минобороны России ранее заявили, что украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что не знали о том, кто находился на борту.

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, находившихся в Ил-76.

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