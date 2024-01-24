В военной разведке Украины заявили, что не знали, кто был на борту самолёта Ил-76

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что не знали о том, кто находился на борту потерпевшего крушение под Белгородом самолёта Ил-76.

«Сегодня должен был состояться обмен пленными, который не состоялся. По утверждению российской стороны, это произошло в результате поражения российского самолёта Ил-76, который якобы перевозил наших пленных. Сейчас мы не имеем достоверной и исчерпывающей информации по поводу того, кто именно находился на борту», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram.

В украинской разведке отметили, что Киев якобы не предупредили о необходимости обеспечить безопасность воздушного пространства в регионе в определённое время.

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян ранее опубликовала список украинских военнопленных, находившихся на борту потерпевшего крушение Ил-76.

В Минобороны России заявили, что украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.

Следственный комитет России приступил к работе на месте крушения Ил-76 в Белгородской области.