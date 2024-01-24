СК России приступил к работе на месте крушения Ил-76 в Белгородской области

Специалисты Следственного комитета России приступили к осмотру места крушения самолета Ил-76, сбитого над Белгородской областью.

Кадры работы криминалистов RT предоставил источник в экстренных службах.

Уточняется, что они осматривают обломки самолёта и место происшествия, собирая все необходимые улики и данные.

В Минобороны России ранее заявили, что украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, находившихся на борту потерпевшего крушение Ил-76.