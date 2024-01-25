Постпред России — о ситуации с Ил-76: ОБСЕ не заметила очередной теракт Киева

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не обратила внимание на очередной террористический акт киевского режима, в результате которого был сбит самолёт Ил-76 в Белгородской области.

Об этом дипломат сказал в ходе специального заседания постоянного совета ОБСЕ.

«Что же нужно, чтобы руководство ОБСЕ заметило эти и другие преступления и выступило с внятной реакцией, осуждающей их?» — цитирует Лукашевича РИА Новости.

24 января в Министерстве обороны России заявили, что украинские военнослужащие поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.

Украинские СМИ ранее начали массово удалять материалы о том, что упавший в Белгородской области Ил-76 с украинскими военнопленными был сбит украинскими силами ПВО.