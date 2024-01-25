«Они были друг за друга»: что известно о погибших членах экипажа сбитого ВСУ Ил-76
Родственники рассказали о погибших пилотах сбитого ВСУ Ил-76
- © фото из личного архива
Как сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, самолётом, который вёз на обмен 65 украинских пленных, управляли лётчики, служившие в оренбургском военно-транспортном полку. Власти Оренбургской области также опубликовали пофамильный список членов экипажа, погибших при крушении воздушного судна: командир корабля Беззубкин; помощник командира корабля Чмирёв; штурман Высокин; бортинженер Пилуев; борттехник Житенев; бортрадист Саблинский.
RT удалось поговорить с родственниками некоторых из погибших российских военных лётчиков, находившихся в рухнувшем Ил-76, и узнать подробности их биографии.
«Дочки не знают, что их отец погиб»
Командиром рухнувшего в Белгородской области воздушного судна был 35-летний уроженец Тамбова Станислав Беззубкин. Мужчина был женат, этой осенью они бы отметили десятилетие брака.
- Станислав Беззубкин
- © фото из личного архива
Как рассказала RT супруга военного лётчика Марика, они с мужем были вместе с 2013 года. Их познакомили общие друзья. Станислав в то время уже служил в Оренбурге. У пары завязался роман. В тот же год Марика бросила хорошую должность в банке, чтобы быть с любимым, и переехала в Оренбург. Через год Станислав и Марика сыграли свадьбу.
Марика рассказала RT, что была готова к жизни с военным, поскольку росла в семье военнослужащих. Её отец — военный врач, майор, а дед — подполковник, 9 мая 1945 года он встречал в Австрии. Сам Станислав продолжал поколение военных лётчиков в своей семье. Его отец — лётчик-инструктор, управлял истребителем.
По словам Марики, после начала СВО Станислав часто ездил в командировки, дома бывал всего три-четыре дня в месяц. Дома его ждали две дочки трёх и пяти лет — девочки очень любят папу и скучают по нему. Марика пока не сказала дочерям, что их отец погиб.
«5 января он улетел в очередную командировку. Я поехала к маме с дочками, уже купила обратные билеты, и 3 февраля Станислав должен был встречать нас на вокзале. Девочки очень ждали этого дня и постоянно спрашивают, будет ли их встречать папа», — рассказала супруга погибшего лётчика.
По её словам, о том, что произошло, она сначала узнала из новостей:
«Потом мне позвонили из части и сказали, что экипаж подбитого самолёта не выходит на связь. А ещё через два часа мне сообщили, что мой муж погиб».
«Был настоящим мужчиной»
RT также удалось поговорить с женой штурмана сбитого ВСУ Ил-76 Алексея Высокина Ольгой. Она рассказала, что Алексей был родом из Усть-Каменогорска. Они состояли в браке с 2005 года, воспитывали двух дочерей 11 и 14 лет. Ольга уже рассказала детям, что их папы больше нет.
- Алексей Высокин
- © фото из личного архива
Алексей Высокин был ветераном боевых действий в Сирии, летал в Казахстан во время январских протестов в 2022 году, и имеет множество медалей за свою службу. В частности, мужчина был награждён медалью Нестерова — самой престижной в военной авиации, и медалью «За заслуги перед Отечеством».
«Муж был настоящим мужчиной, отличным мужем, отцом. За ним я была как за каменной стеной, чувствовала поддержку от него», — говорит Ольга, едва сдерживая слёзы. — [Алексей был] правильных взглядов, никогда никого не обманывал и жил по совести. Очень любил летать и свои самолёты».
Ольга знала о рейсе мужа в Белгородской области, но о катастрофе узнала из новостей.
«Я надеялась, что муж на другом борту, который летел следом за сбитым и который потом развернули. Но я понимала, что это он разбился, потому что перед вылетом он всегда сообщал, что вылетает и что прилетел, — он мне писал. Здесь не было сообщений долгое время. Не хотела верить в это», — говорит супруга погибшего штурмана.
Ребята очень хорошие
Помощник командира упавшего Ил-76 Владислав Чмирёв был из династии военных лётчиков. Как выяснил RT, Владислав Чмирёв в прошлом году окончил военное лётное училище. Дед погибшего — полковник, лётчик 1-го класса, отец — пилот военной авиации.
- Дед Владислава Чмирёва, его отец и сам Владислав
- © фото из личного архива
Мать Владислава, Наталья Чмирёва, рассказала RT, что сын давно летал с экипажем, погибшим при крушении Ил-76, и всегда мог положиться на сослуживцев.
«Ребята очень хорошие, у них очень хороший коллектив, очень слаженная работа. Моему сыну было очень комфортно и уютно летать в этом экипаже. Они были друг за друга. Они все — герои», — подытожила собеседница RT.
После крушения Ил-76 многие отмечали, что пилотов необходимо наградить за героизм, позволивший увести самолёт от населённого пункта и избежать большего количества жертв. Об этом, в частности, заявил RT член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.
«Они совершили подвиг и достойны награды», — подчеркнул депутат.
С обращением к родственникам погибших членов экипажа Ил-76 выступил и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Благодаря профессиональным и самоотверженным действиям лётчиков самолёт не упал в черте села Яблоново. Экипаж ценой собственных жизней увёл подбитое воздушное судно от населённого пункта, чтобы не пострадали мирные жители. Их огромный подвиг навсегда останется в наших сердцах!
Приношу глубочайшие соболезнования семьям военнослужащих Министерства обороны РФ, которые погибли при выполнении воинского долга. Вечная память героям!» — заявил Гладков.