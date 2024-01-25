«Они были друг за друга»: что известно о погибших членах экипажа сбитого ВСУ Ил-76

Власти Оренбургской области опубликовали имена погибших членов экипажа сбитого ВСУ самолёта Ил-76. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о награждении пилотов будет принято по окончании расследования авиакатастрофы. RT рассказывает подробности из биографии героически погибших военных лётчиков, чей профессионализм позволил увести падающий самолёт от населённого пункта.

Как сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, самолётом, который вёз на обмен 65 украинских пленных, управляли лётчики, служившие в оренбургском военно-транспортном полку. Власти Оренбургской области также опубликовали пофамильный список членов экипажа, погибших при крушении воздушного судна: командир корабля Беззубкин; помощник командира корабля Чмирёв; штурман Высокин; бортинженер Пилуев; борттехник Житенев; бортрадист Саблинский.

RT удалось поговорить с родственниками некоторых из погибших российских военных лётчиков, находившихся в рухнувшем Ил-76, и узнать подробности их биографии.

«Дочки не знают, что их отец погиб»

Командиром рухнувшего в Белгородской области воздушного судна был 35-летний уроженец Тамбова Станислав Беззубкин. Мужчина был женат, этой осенью они бы отметили десятилетие брака.

Станислав Беззубкин

© фото из личного архива

Как рассказала RT супруга военного лётчика Марика, они с мужем были вместе с 2013 года. Их познакомили общие друзья. Станислав в то время уже служил в Оренбурге. У пары завязался роман. В тот же год Марика бросила хорошую должность в банке, чтобы быть с любимым, и переехала в Оренбург. Через год Станислав и Марика сыграли свадьбу.

Марика рассказала RT, что была готова к жизни с военным, поскольку росла в семье военнослужащих. Её отец — военный врач, майор, а дед — подполковник, 9 мая 1945 года он встречал в Австрии. Сам Станислав продолжал поколение военных лётчиков в своей семье. Его отец — лётчик-инструктор, управлял истребителем.

По словам Марики, после начала СВО Станислав часто ездил в командировки, дома бывал всего три-четыре дня в месяц. Дома его ждали две дочки трёх и пяти лет — девочки очень любят папу и скучают по нему. Марика пока не сказала дочерям, что их отец погиб.

«5 января он улетел в очередную командировку. Я поехала к маме с дочками, уже купила обратные билеты, и 3 февраля Станислав должен был встречать нас на вокзале. Девочки очень ждали этого дня и постоянно спрашивают, будет ли их встречать папа», — рассказала супруга погибшего лётчика.

По её словам, о том, что произошло, она сначала узнала из новостей:

«Потом мне позвонили из части и сказали, что экипаж подбитого самолёта не выходит на связь. А ещё через два часа мне сообщили, что мой муж погиб».

«Был настоящим мужчиной»

RT также удалось поговорить с женой штурмана сбитого ВСУ Ил-76 Алексея Высокина Ольгой. Она рассказала, что Алексей был родом из Усть-Каменогорска. Они состояли в браке с 2005 года, воспитывали двух дочерей 11 и 14 лет. Ольга уже рассказала детям, что их папы больше нет.

Алексей Высокин

© фото из личного архива

Алексей Высокин был ветераном боевых действий в Сирии, летал в Казахстан во время январских протестов в 2022 году, и имеет множество медалей за свою службу. В частности, мужчина был награждён медалью Нестерова — самой престижной в военной авиации, и медалью «За заслуги перед Отечеством».

«Муж был настоящим мужчиной, отличным мужем, отцом. За ним я была как за каменной стеной, чувствовала поддержку от него», — говорит Ольга, едва сдерживая слёзы. — [Алексей был] правильных взглядов, никогда никого не обманывал и жил по совести. Очень любил летать и свои самолёты».

Ольга знала о рейсе мужа в Белгородской области, но о катастрофе узнала из новостей.

«Я надеялась, что муж на другом борту, который летел следом за сбитым и который потом развернули. Но я понимала, что это он разбился, потому что перед вылетом он всегда сообщал, что вылетает и что прилетел, — он мне писал. Здесь не было сообщений долгое время. Не хотела верить в это», — говорит супруга погибшего штурмана.

Ребята очень хорошие

Помощник командира упавшего Ил-76 Владислав Чмирёв был из династии военных лётчиков. Как выяснил RT, Владислав Чмирёв в прошлом году окончил военное лётное училище. Дед погибшего — полковник, лётчик 1-го класса, отец — пилот военной авиации.

Дед Владислава Чмирёва, его отец и сам Владислав

© фото из личного архива

Мать Владислава, Наталья Чмирёва, рассказала RT, что сын давно летал с экипажем, погибшим при крушении Ил-76, и всегда мог положиться на сослуживцев.

«Ребята очень хорошие, у них очень хороший коллектив, очень слаженная работа. Моему сыну было очень комфортно и уютно летать в этом экипаже. Они были друг за друга. Они все — герои», — подытожила собеседница RT.

После крушения Ил-76 многие отмечали, что пилотов необходимо наградить за героизм, позволивший увести самолёт от населённого пункта и избежать большего количества жертв. Об этом, в частности, заявил RT член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

«Они совершили подвиг и достойны награды», — подчеркнул депутат.

С обращением к родственникам погибших членов экипажа Ил-76 выступил и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Благодаря профессиональным и самоотверженным действиям лётчиков самолёт не упал в черте села Яблоново. Экипаж ценой собственных жизней увёл подбитое воздушное судно от населённого пункта, чтобы не пострадали мирные жители. Их огромный подвиг навсегда останется в наших сердцах!

Приношу глубочайшие соболезнования семьям военнослужащих Министерства обороны РФ, которые погибли при выполнении воинского долга. Вечная память героям!» — заявил Гладков.