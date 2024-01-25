France Info: российский Ил-76 с пленными ВСУ мог быть сбит батареей Patriot
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«По данным французского военного источника во France Info, разбившийся Ил-76 был сбит батареей ПВО Patriot американского производства, находившейся на вооружении украинской армии», — сообщает радиокомпания.
24 января в Министерстве обороны России заявили, что украинские военнослужащие поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.
На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.
Украинские СМИ ранее начали массово удалять материалы о том, что упавший самолёт с украинскими военнопленными был сбит украинскими силами ПВО.