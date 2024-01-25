France Info: российский Ил-76 с пленными ВСУ мог быть сбит батареей Patriot

Российский Ил-76 с пленными военными ВСУ мог быть сбит над Белгородской областью с помощью американского ракетного комплекса Patriot, сообщает France Info со ссылкой на военный источник.

«По данным французского военного источника во France Info, разбившийся Ил-76 был сбит батареей ПВО Patriot американского производства, находившейся на вооружении украинской армии», — сообщает радиокомпания.

24 января в Министерстве обороны России заявили, что украинские военнослужащие поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.

Украинские СМИ ранее начали массово удалять материалы о том, что упавший самолёт с украинскими военнопленными был сбит украинскими силами ПВО.