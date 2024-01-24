«Пренебрегли жизнями своих граждан»: ВСУ сбили самолёт с украинскими военнопленными

Военно-транспортный самолёт Ил-76, перевозивший пленных военнослужащих ВСУ, был сбит войсками киевского режима, сообщили в Минобороны РФ. На борту находились 74 человека: 65 военнопленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли. По данным ведомства, радиолокационные средства ВКС России зафиксировали пуск двух ракет с украинской территории. В Киеве знали, что украинских пленных будут перевозить военно-транспортным самолётом, но совершением теракта продемонстрировали пренебрежение к жизням своих граждан, констатировали в МО РФ.

В Белгородской области в результате теракта со стороны войск киевского режима потерпел крушение военно-транспортный самолёт Ил-76, перевозивший пленных военнослужащих ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня в 11 часов 15 минут киевским режимом совершён террористический акт, в результате которого был сбит самолёт военно-транспортной авиации России, выполнявший рейс по маршруту аэродром Чкаловский — Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена. Поражение самолёта осуществлено вооруженными силами Украины из района населённого пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса. Радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск двух украинских ракет», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на борту находились шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.

Заявление Минобороны России

В Минобороны РФ подчеркнули, что «украинское руководство прекрасно знало», что перевозка военнопленных для обмена будет осуществлена военно-транспортным самолётом на аэродром Белгород. Обмен был запланирован на вторую половину дня в пункте пропуска Колотиловка.

«И тем не менее нацистский киевский режим пошёл на данный шаг, преследуя цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных. Совершением данного теракта украинское руководство показало своё истинное лицо — пренебрегло жизнями своих граждан», — заключили в российском Минобороны.

RT

Как сообщил ранее источник RT в экстренных службах, самолёт упал в Корочанском районе Белгородской области.

По словам местного жителя, самолёт Ил-76 упал в поле, примерно в 2—3 км от дороги. Место там пустынное, снега по колено, домов рядом нет.

«Мы услышали взрыв, подумали, что беспилотник сбили», — добавил собеседник RT.

В свою очередь, жительница села Яблоново в Белгородской области рассказала RT, что видела момент падения самолёта, который рухнул в поле.

«Падающий самолёт мы видели из дома, в окно. Один хлопок и дым в небе, больше особо ничего не видели. Он упал за нами в другом селе, в поле. У нас обстановка спокойная», — сказала женщина.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале также рассказал о происшествии.

«В Корочанском районе потерпел крушение транспортный самолёт. Он упал в поле недалеко от населённого пункта. Все находящиеся на борту погибли», — написал он.

При этом глава региона в 11:12 мск сообщал, что в Белгороде запущено оповещение ракетной опасности. Отменён сигнал ракетной опасности был спустя 31 минуту.

Корреспондент RT сообщил с места событий, что сирены в Белгороде звучали буквально отовсюду, было прервано телевещание. По его словам, в городе каждый день периодически по несколько раз звучит сирена, при закрытом окне её слабо слышно. В этот раз при срабатывании сирены в отеле включилась пожарная тревога, всех просили спуститься в убежище.

«Минут через пять всё это прекратилось. Взрыва в центре Белгорода слышно не было серьёзного», — сказал корреспондент RT.

«Они должны осознать свою ответственность»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания нижней палаты парламента подчеркнул, что украинские войска «расстреляли американскими и немецкими ракетами» своих же солдат, которых дома ждали «их матери, жёны, дети». По его словам, под удар попали российские лётчики, осуществлявшие гуманитарную миссию.

В этой связи он предложил депутатам подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу Германии в связи с действиями войск киевского режима.

«Давайте подготовим обращение к конгрессу США и бундестагу Германии, для того чтобы депутаты наконец-то прозрели, кого они финансируют. Это нацистский режим, вскормленный Байденом, Макроном, Шольцем, другими политиками. Они должны осознать свою ответственность, а депутаты парламентов должны объявить им импичмент», — сказал он.

Володин поручил готовить обращение к конгрессу и бундестагу из-за крушения Ил-76

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян также прокомментировала катастрофу Ил-76.

«Самолёт и экипаж — наши. Пленные — их. Сбили — они. Остальная инфа — от лукавого», — написала она в своём Telegram-канале.

При этом украинские СМИ, которые изначально со ссылкой на источники в ВСУ писали, что самолёт подбили силы ПВО Украины, стали удалять или редактировать эту информацию после того, как в России сообщили, что на борту находились пленные военнослужащие ВСУ.