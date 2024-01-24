RT: в Белгороде прервали телевещание на фоне работы сирены

Корреспондент RT сообщил, что в Белгороде в среду, 24 января, сирены впервые звучали буквально отовсюду, было прервано телевещание.

По его словам, в городе каждый день периодически по несколько раз звучит сирена, при закрытом окне её слабо слышно.

В этот раз при срабатывании сирены в отеле включилась пожарная тревога, всех просили спуститься в убежище.



«Минут через пять всё это прекратилось. Взрыва в центре Белгорода слышно не было серьёзного», — сказал корреспондент.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотник самолётного типа над селом Ближним в Белгородском районе.

Позже он сообщил, что в Белгороде запущено оповещение о ракетной опасности. Затем сигнал ракетной опасности отменили.