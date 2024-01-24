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Гладков: силы ПВО сбили беспилотник самолётного типа в Белгородском районе

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотник самолётного типа над селом Ближним в Белгородском районе.
Гладков: силы ПВО сбили беспилотник самолётного типа в Белгородском районе
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа над селом Ближним», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате атаки нет, добавил Гладков.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что над регионом было обезврежено несколько БПЛА.

Позже в Минобороны России сообщили, что четыре украинских беспилотника было перехвачено над территорией Орловской области.

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