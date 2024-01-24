Гладков: силы ПВО сбили беспилотник самолётного типа в Белгородском районе
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа над селом Ближним», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате атаки нет, добавил Гладков.
Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что над регионом было обезврежено несколько БПЛА.
Позже в Минобороны России сообщили, что четыре украинских беспилотника было перехвачено над территорией Орловской области.