Гладков: силы ПВО сбили беспилотник самолётного типа в Белгородском районе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотник самолётного типа над селом Ближним в Белгородском районе.

Об этом он написал в Telegram.

«В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа над селом Ближним», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате атаки нет, добавил Гладков.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что над регионом было обезврежено несколько БПЛА.

Позже в Минобороны России сообщили, что четыре украинских беспилотника было перехвачено над территорией Орловской области.