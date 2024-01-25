В ГУР Украины заявили, что Киев готов продолжить обмен пленными с Россией

Украина готова продолжить обмен пленными с Россией и заинтересована в этом, заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Андрей Юсов в эфире телеканала «Рада».

«Мы будем работать и дальше, как бы сложно ни было... Украина заинтересована в том, чтобы вернуть своих защитников. Мы можем и будем выдавать российских пленных», — цитирует его РИА Новости.

В Минобороны России ранее заявили, что украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что не знали о том, кто находился на борту.

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, находившихся в Ил-76.