RT в Telegram
Подпишись

В ГУР Украины заявили, что Киев готов продолжить обмен пленными с Россией

Короткая ссылка
Украина готова продолжить обмен пленными с Россией и заинтересована в этом, заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Андрей Юсов в эфире телеканала «Рада».
В ГУР Украины заявили, что Киев готов продолжить обмен пленными с Россией
  • РИА Новости

«Мы будем работать и дальше, как бы сложно ни было... Украина заинтересована в том, чтобы вернуть своих защитников. Мы можем и будем выдавать российских пленных», — цитирует его РИА Новости.

В Минобороны России ранее заявили, что украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что не знали о том, кто находился на борту.

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, находившихся в Ил-76.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить