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СБУ после сбития ВСУ самолёта Ил-76 в Белгородской области возбудила дело

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Служба безопасности Украины после крушения военно-транспортного самолёта Ил-76 в Белгородской области, который был сбит ВСУ, возбудила уголовное дело.
СБУ после сбития ВСУ самолёта Ил-76 в Белгородской области возбудила дело
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Как пишет издание «Страна.ua», СБУ открыла уголовное производство по статье уголовного кодекса Украины о «нарушении законов и обычаев войны».

Также в украинской спецслужбе утверждают, что выясняют все обстоятельства падения Ил-76.

24 января в Министерстве обороны России заявили, что украинские военнослужащие поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.

Украинские СМИ ранее начали массово удалять материалы о том, что упавший в Белгородской области Ил-76 с украинскими военнопленными был сбит украинскими силами ПВО.

Так, например, ранее издание «Украинская правда» сообщило, что ВСУ сбили российский Ил-76 под Белгородом и что якобы он перевозил ракеты к комплексам С-300.

После того как Минобороны России сообщило, что самолёт перевозил для обмена 65 пленных военнослужащих ВСУ, СМИ изменило текст новости.

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