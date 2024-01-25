СБУ после сбития ВСУ самолёта Ил-76 в Белгородской области возбудила дело
- RT
Как пишет издание «Страна.ua», СБУ открыла уголовное производство по статье уголовного кодекса Украины о «нарушении законов и обычаев войны».
Также в украинской спецслужбе утверждают, что выясняют все обстоятельства падения Ил-76.
24 января в Министерстве обороны России заявили, что украинские военнослужащие поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.
На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.
Украинские СМИ ранее начали массово удалять материалы о том, что упавший в Белгородской области Ил-76 с украинскими военнопленными был сбит украинскими силами ПВО.
Так, например, ранее издание «Украинская правда» сообщило, что ВСУ сбили российский Ил-76 под Белгородом и что якобы он перевозил ракеты к комплексам С-300.
После того как Минобороны России сообщило, что самолёт перевозил для обмена 65 пленных военнослужащих ВСУ, СМИ изменило текст новости.