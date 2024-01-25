Украинские военнопленные назвали подлостью и трагедией крушение Ил-76

Украинские военнопленные, захваченные на Запорожском направлении, назвали подлостью удар ВСУ по российскому самолёту Ил-76 в Белгородской области, который перевозил других военнопленных из украинской армии.

Пулемётчик бронеавтомобиля из 14-й бригады ВСУ «Червона калина» Руслан Попов в разговоре с ТАСС отметил, что «это очень подло и неправильно по отношению к людям».

«Это же получается, что свои своих у нас подбили. Зачем, я не понимаю. Даже страшно как-то возвращаться, идти на обмен. Может, что-то хотят скрыть, не знаю. Может, не хотят, чтобы украинцы узнали, что к нам нормально относятся в плену», — сказал Попов. Другой пленный, рядовой 82-й бригады ВСУ Валерий Колюжный, назвал произошедшее трагедией.

«Либо где-то прошла несостыковка, либо им было, может, и невыгодно, чтобы они прилетели», — считает он.

24 января в Министерстве обороны России заявили, что украинские военнослужащие поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.

Глава думского комитета по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий высказал мнение, что Владимир Зеленский пытается замести следы заявлениями о расследовании крушения Ил-76.