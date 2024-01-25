Слуцкий: Зеленский пытается замести следы, говоря о расследовании по Ил-76
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По его словам, Зеленский надеется, что Запад изобретёт для него «формулу индульгенции», а также поможет «замотать» в бесконечных разбирательствах.
«Так что с его стороны предложение о проведении международного расследования больше похоже на «дымовую завесу» для сокрытия собственной вины», — приводит РИА Новости слова Слуцкого.
Ранее Зеленский заявил, что Киев намерен настаивать на международном расследовании крушения самолёта Ил-76.