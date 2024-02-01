Володин: ГД рассмотрит обращение к конгрессу США из-за крушения Ил-76

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ГД рассмотрит 1 февраля обращение к конгрессу США в связи с крушением Ил-76.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Сегодня обратимся к конгрессменам США: они должны знать, в чьи руки попадает и как используется американское оружие, направляемое на Украину президентом Байденом», — говорится в сообщении.

Ранее экспертиза подтвердила, что Ил-76 сбили западной ракетой.

Также кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что Россия настаивает на международном расследовании крушения Ил-76.