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Володин: ГД рассмотрит обращение к конгрессу США из-за крушения Ил-76

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ГД рассмотрит 1 февраля обращение к конгрессу США в связи с крушением Ил-76.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Сегодня обратимся к конгрессменам США: они должны знать, в чьи руки попадает и как используется американское оружие, направляемое на Украину президентом Байденом», — говорится в сообщении.

Ранее экспертиза подтвердила, что Ил-76 сбили западной ракетой.

Также кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что Россия настаивает на международном расследовании крушения Ил-76.

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