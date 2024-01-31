РИА Новости: экспертиза подтвердила, что Ил-76 сбили западной ракетой

Экспертиза поражающих элементов в обшивке потерпевшего крушение самолёта Ил-76 с украинскими пленными на борту показала, что его сбили западным ЗРК.

«Предварительная экспертиза обнаруженных в самолёте поражающих элементов показывает принадлежность ракеты к ЗРК западного производства», — сказал РИА Новости представитель экстренных служб.

24 января Минобороны России сообщило, что на борту упавшего в Белгородской области Ил-76 были 65 пленных военных ВСУ.

Как отмечал президент России Владимир Путин, самолёт был поражён в Белгородской области либо французской системой ПВО, либо американским комплексом Patriot.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к американскому конгрессу и бундестагу в связи с крушением самолёта Ил-76 в Белгородской области.

Ракеты, сбившие самолёт с пленными военными ВСУ, были запущены с украинской территории, подчеркнул президент России. Следственный комитет утверждает, что зенитно-ракетное вооружение находилось в селе Липцы Харьковской области.