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Путин: Ил-76 был поражён системой Patriot или французской системой ПВО

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Российский самолёт Ил-76 был поражён в Белгородской области либо французской системой ПВО, либо американским комплексом Patriot, сообщил президент России Владимир Путин на встрече со студентами — участниками СВО.
Путин: Ил-76 был поражён системой Patriot или французской системой ПВО
  • globallookpress.com

Он подчеркнул, что средства поражения, изъятые с места крушения самолёта, говорят о том, что это была именно ракета ПВО.

«Либо их (украинских военных. — RT) плохо научили, либо они плохо учатся сами по себе, либо не в состоянии как следуют управлять с такими системами. Скорее всего, это системы Patriot американские либо европейские системы ПВО, скорее всего французские», — сказал президент

Путин добавил, что через «пару-тройку дней» будет дан точный ответ.

Ракеты, сбившие самолёт с пленными военными ВСУ, были запущены с украинской территории, подчеркнул президент. Следственный комитет утверждает, что зенитно-ракетное вооружение находилось в селе Липцы Харьковской области.

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