СК: ЗРК, из которого поразили Ил-76, располагался в Липцах Харьковской области

Зенитно-ракетное вооружение, из которого поразили военно-транспортный самолёт Ил-76 в Белгородской области, находился в селе Липцы Харьковской области.

Об этом заявили в Следственном комитете России.

Отмечается, что точка пуска ракеты, поразившей Ил-76, была установлена следствием и с помощью радиолокационных средств объективного контроля воздушного пространства.

В Минобороны России ранее сообщили, что украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона решительно осуждает действия зарубежных государств, которые, поставив киевскому режиму оружие, сделали возможной атаку на военно-транспортный самолёт Ил-76 в Белгородской области.