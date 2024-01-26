МИД России осудил поддержку режима Зеленского Западом после крушения Ил-76

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона решительно осуждает действия зарубежных государств, которые, поставив киевскому режиму оружие, сделали возможной атаку на военно-транспортный самолёт Ил-76 в Белгородской области.

Об этом она сказала в ходе брифинга.

«Решительно осуждаем эти варварские преступления режима Зеленского, решительно осуждаем всех тех, кто сделал их возможными», — сказала представитель внешнеполитического ведомства.

По её словам, без поддержки, которую Киев получает от других стран, подобные теракты не происходили бы.

Захарова отметила, что киевский режим, совершая такие злодеяния, старается подогреть интерес мировой общественности к кризису на Украине и побудить спонсоров сохранить и увеличить объёмы финансовой и военной помощи.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский во время заседания Совбеза ООН заявил, что все данные об инциденте с самолётом Ил-76 указывают на преднамеренное преступление Киева.

В Минобороны России накануне сообщили, что украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.