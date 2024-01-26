Полянский: удар по Ил-76 был продуманным преступлением Киева

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский во время заседания Совбеза ООН заявил, что все данные об инциденте с самолётом Ил-76 указывают на преднамеренное преступление Киева.

«Все имеющиеся у нас сегодня данные указывают на то, что мы имеем дело с преднамеренным, продуманным преступлением», — подчеркнул он.

Полянский добавил, что украинские власти прекрасно знали о маршруте и способе транспортировки военнослужащих к месту заранее согласованного обмена.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия своевременно сообщила Украине о перевозке украинских военнопленных военно-транспортным самолётом Ил-76, который был сбит в Белгородской области.

Как сообщил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, Москва ожидает, что сбитие украинскими военными самолёта Ил-76 в Белгородской области получит международное осуждение, в том числе на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.