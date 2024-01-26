RT в Telegram
Подпишись

Полянский: удар по Ил-76 был продуманным преступлением Киева

Короткая ссылка
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский во время заседания Совбеза ООН заявил, что все данные об инциденте с самолётом Ил-76 указывают на преднамеренное преступление Киева.

«Все имеющиеся у нас сегодня данные указывают на то, что мы имеем дело с преднамеренным, продуманным преступлением», — подчеркнул он.

Полянский добавил, что украинские власти прекрасно знали о маршруте и способе транспортировки военнослужащих к месту заранее согласованного обмена.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия своевременно сообщила Украине о перевозке украинских военнопленных военно-транспортным самолётом Ил-76, который был сбит в Белгородской области.

Как сообщил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, Москва ожидает, что сбитие украинскими военными самолёта Ил-76 в Белгородской области получит международное осуждение, в том числе на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить