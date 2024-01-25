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Лукашевич: Россия ожидает, что сбитие Украиной Ил-76 получит осуждение ОБСЕ

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Россия ожидает, что сбитие украинскими военными самолёта Ил-76 в Белгородской области получит международное осуждение, в том числе на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Лукашевич: Россия ожидает, что сбитие Украиной Ил-76 получит осуждение ОБСЕ
  • AP

«Мы ждём, что это получит международное осуждение, в том числе и здесь», — приводит РИА Новости его слова.

Лукашевич спросил у председателя ОБСЕ, главы МИД Мальты Яна Борга, «что ещё должно произойти более жестокое, чтобы на это обратили внимание».

В Минобороны России заявили, что украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.

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